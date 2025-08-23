L'autorità mondiale di riferimento per le crisi alimentari ha dichiarato ufficialmente venerdì che la città più grande di Gaza è colpita da carestia e che questa potrebbe diffondersi in tutto il territorio senza un cessate il fuoco e la fine delle restrizioni agli aiuti umanitari.
La Classificazione Integrata della Sicurezza Alimentare (IPC) ha affermato che la carestia è in corso a Gaza City, che ospita centinaia di migliaia di palestinesi, e che potrebbe estendersi a sud, verso Deir al-Balah e Khan Younis, entro la fine del prossimo mese.
La determinazione dell'IPC arriva dopo mesi di avvertimenti da parte delle organizzazioni umanitarie che le restrizioni di Israele sugli aiuti alimentari e altri aiuti a Gaza, insieme alla sua offensiva militare, stavano causando alti livelli di fame tra i civili palestinesi, in particolare tra i bambini.
Un traguardo cupo — la prima volta che l'IPC conferma una carestia in Medio Oriente — che sicuramente aumenterà la pressione internazionale su Israele, impegnato in una guerra brutale con Hamas dal 7 ottobre 2023.
Israele ha dichiarato di voler presto intensificare la guerra occupando Gaza City e altre roccaforti di Hamas, una mossa che, secondo gli esperti, aggraverà ulteriormente la crisi alimentare.
Secondo l'IPC, la fame è stata causata dai combattimenti e dal blocco degli aiuti, aggravata dallo sfollamento di massa e dal crollo della produzione alimentare a Gaza, portando la fame a livelli pericolosi per la vita in tutto il territorio dopo 22 mesi di guerra.
Più di mezzo milione di persone a Gaza, circa un quarto della popolazione, affrontano livelli catastrofici di fame, e molte rischiano di morire per cause legate alla malnutrizione, secondo il rapporto dell'IPC.
Il rapporto aggiunge che 41.000 di questi casi soffriranno di malnutrizione "grave", il doppio rispetto alla valutazione dell'IPC di maggio, mettendoli a "rischio elevato di morte".
Il mese scorso, l'IPC aveva avvertito che lo "scenario peggiore di carestia" si stava concretizzando a Gaza, ma non aveva ancora fatto una dichiarazione ufficiale.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha negato che ci sia fame a Gaza, definendo i rapporti sulla carestia "bugie" promosse da Hamas. Dopo la pubblicazione di immagini di bambini emaciati a Gaza e rapporti di morti legate alla fame, Israele ha annunciato misure per consentire l'ingresso di più aiuti umanitari. Tuttavia, le Nazioni Unite e i palestinesi a Gaza affermano che ciò che entra è ben al di sotto del necessario.
L'agenzia militare israeliana responsabile del trasferimento degli aiuti nel territorio ha respinto il rapporto venerdì, definendolo "falso e di parte".
Chris Newton, analista del International Crisis Group, ha dichiarato: "Un numero sempre maggiore di persone, specialmente bambini piccoli, sta morendo di fame e malattie prevenibili perché Israele ha reso la fame una parte centrale della sua campagna per controllare la Striscia."
Le determinazioni formali di carestia sono rare. L'IPC ha precedentemente dichiarato carestie in Somalia nel 2011, in Sud Sudan nel 2017 e 2020, e in alcune parti del Darfur occidentale del Sudan lo scorso anno.
Secondo l'IPC, una carestia esiste in un'area quando sono confermate tutte e tre le seguenti condizioni: almeno il 20% delle famiglie ha una mancanza estrema di cibo; almeno il 30% dei bambini tra i sei mesi e i cinque anni soffre di malnutrizione acuta; almeno due persone, o quattro bambini sotto i cinque anni, muoiono ogni giorno su 10.000 a causa della fame o della combinazione di malnutrizione e malattie.
I dati analizzati tra il 1° luglio e il 15 agosto hanno mostrato prove evidenti che le soglie per la fame e la malnutrizione acuta sono state raggiunte.
Alex de Waal, autore di "Mass Starvation: The History and Future of Famine" e direttore esecutivo della World Peace Foundation, ha dichiarato che se Israele avesse permesso all'IPC un migliore accesso per raccogliere dati, una carestia avrebbe potuto essere dichiarata mesi fa, aumentando la consapevolezza globale prima.