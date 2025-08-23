Il mese scorso, l'IPC aveva avvertito che lo "scenario peggiore di carestia" si stava concretizzando a Gaza, ma non aveva ancora fatto una dichiarazione ufficiale.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha negato che ci sia fame a Gaza, definendo i rapporti sulla carestia "bugie" promosse da Hamas. Dopo la pubblicazione di immagini di bambini emaciati a Gaza e rapporti di morti legate alla fame, Israele ha annunciato misure per consentire l'ingresso di più aiuti umanitari. Tuttavia, le Nazioni Unite e i palestinesi a Gaza affermano che ciò che entra è ben al di sotto del necessario.

L'agenzia militare israeliana responsabile del trasferimento degli aiuti nel territorio ha respinto il rapporto venerdì, definendolo "falso e di parte".

Chris Newton, analista del International Crisis Group, ha dichiarato: "Un numero sempre maggiore di persone, specialmente bambini piccoli, sta morendo di fame e malattie prevenibili perché Israele ha reso la fame una parte centrale della sua campagna per controllare la Striscia."

Le determinazioni formali di carestia sono rare. L'IPC ha precedentemente dichiarato carestie in Somalia nel 2011, in Sud Sudan nel 2017 e 2020, e in alcune parti del Darfur occidentale del Sudan lo scorso anno.

Secondo l'IPC, una carestia esiste in un'area quando sono confermate tutte e tre le seguenti condizioni: almeno il 20% delle famiglie ha una mancanza estrema di cibo; almeno il 30% dei bambini tra i sei mesi e i cinque anni soffre di malnutrizione acuta; almeno due persone, o quattro bambini sotto i cinque anni, muoiono ogni giorno su 10.000 a causa della fame o della combinazione di malnutrizione e malattie.

I dati analizzati tra il 1° luglio e il 15 agosto hanno mostrato prove evidenti che le soglie per la fame e la malnutrizione acuta sono state raggiunte.

Alex de Waal, autore di "Mass Starvation: The History and Future of Famine" e direttore esecutivo della World Peace Foundation, ha dichiarato che se Israele avesse permesso all'IPC un migliore accesso per raccogliere dati, una carestia avrebbe potuto essere dichiarata mesi fa, aumentando la consapevolezza globale prima.