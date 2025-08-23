Cinque passeggeri sono morti venerdì quando un autobus turistico, che trasportava più di 50 persone da Niagara Falls a New York City, si è schiantato su un'autostrada nella parte occidentale dello stato di New York, ha riferito la polizia statale.
L'incidente è avvenuto a circa 40 chilometri (25 miglia) a est di Buffalo, vicino alla città di Pembroke, mentre l'autobus tornava da una gita di un giorno alla famosa attrazione turistica situata al confine tra Stati Uniti e Canada.
Il Maggiore della Polizia Statale Andre Ray ha dichiarato che le indagini preliminari suggeriscono che il conducente si sia distratto, abbia perso il controllo del veicolo e abbia reagito in modo eccessivo prima dello schianto.
“È stato escluso un guasto meccanico, così come l'ipotesi di alterazione o intossicazione,” ha detto Ray ai giornalisti sul luogo dell'incidente.
Le autorità hanno confermato che le vittime erano di origine indiana, cinese e filippina. Sono stati inviati traduttori per assistere i sopravvissuti. Sebbene cinque persone siano decedute, non sono stati segnalati altri passeggeri in condizioni critiche. Diversi passeggeri hanno ricevuto cure mediche e sono stati dimessi.
Dei 54 passeggeri a bordo, sei erano cittadini cinesi, secondo quanto riportato dall'emittente statale cinese CCTV. Cinque di loro hanno riportato ferite lievi e sono stati dimessi dall'ospedale, mentre uno è rimasto in sala operatoria.
Operazione di soccorso su larga scala
Le squadre di emergenza hanno avviato un'operazione di soccorso su larga scala che ha coinvolto otto elicotteri, secondo Margaret Ferrentino, presidente di Mercy Flight, un'organizzazione no-profit che fornisce servizi di ambulanza aerea.
L'autista dell'autobus è sopravvissuto ed è stato collaborativo con le autorità, ha riferito la polizia. Non sono state presentate accuse.
La Governatrice di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato che funzionari statali e locali stanno fornendo assistenza alle vittime, mentre il Senatore Chuck Schumer ha espresso le sue condoglianze, scrivendo: “Sono addolorato per tutti coloro che abbiamo perso e per tutti i feriti, e prego per le loro famiglie. Grazie ai nostri coraggiosi soccorritori presenti sul luogo.”
A seguito della tragedia, la rete regionale di donazione di sangue e organi Connect Life ha lanciato un appello urgente per le donazioni di sangue.
Le Cascate del Niagara, che si trovano al confine tra Stati Uniti e Canada, sono uno dei luoghi naturali più visitati del Nord America, attirando milioni di turisti ogni anno, molti dei quali partecipano a tour organizzati in autobus come quello coinvolto nel tragico incidente di venerdì.