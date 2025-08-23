Cinque passeggeri sono morti venerdì quando un autobus turistico, che trasportava più di 50 persone da Niagara Falls a New York City, si è schiantato su un'autostrada nella parte occidentale dello stato di New York, ha riferito la polizia statale.

L'incidente è avvenuto a circa 40 chilometri (25 miglia) a est di Buffalo, vicino alla città di Pembroke, mentre l'autobus tornava da una gita di un giorno alla famosa attrazione turistica situata al confine tra Stati Uniti e Canada.

Il Maggiore della Polizia Statale Andre Ray ha dichiarato che le indagini preliminari suggeriscono che il conducente si sia distratto, abbia perso il controllo del veicolo e abbia reagito in modo eccessivo prima dello schianto.

“È stato escluso un guasto meccanico, così come l'ipotesi di alterazione o intossicazione,” ha detto Ray ai giornalisti sul luogo dell'incidente.

Le autorità hanno confermato che le vittime erano di origine indiana, cinese e filippina. Sono stati inviati traduttori per assistere i sopravvissuti. Sebbene cinque persone siano decedute, non sono stati segnalati altri passeggeri in condizioni critiche. Diversi passeggeri hanno ricevuto cure mediche e sono stati dimessi.

Dei 54 passeggeri a bordo, sei erano cittadini cinesi, secondo quanto riportato dall'emittente statale cinese CCTV. Cinque di loro hanno riportato ferite lievi e sono stati dimessi dall'ospedale, mentre uno è rimasto in sala operatoria.