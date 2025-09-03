POLITICA
1 min di lettura
UNIFIL: droni israeliani lanciano granate nei pressi di personale ONU in Libano
L’UNIFIL ha dichiarato: “Questo è uno degli attacchi più gravi contro il personale e le risorse della missione dall’accordo di cessate il fuoco dello scorso novembre.”
UNIFIL: droni israeliani lanciano granate nei pressi di personale ONU in Libano
Una granata è esplosa a meno di 20 metri e tre entro circa 100 metri dal personale e dai veicoli delle Nazioni Unite. / AA
3 settembre 2025

La Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) ha denunciato che martedì mattina droni israeliani hanno lanciato quattro granate nei pressi di un gruppo di caschi blu impegnati a rimuovere le barricate stradali che ostacolavano l’accesso a un punto delle Nazioni Unite.

In una nota diffusa mercoledì, l’UNIFIL ha sottolineato: “Si tratta di uno degli attacchi più gravi contro il nostro personale e le nostre risorse dall’accordo di cessate il fuoco dello scorso novembre.”

Suggerito

Secondo la missione, “una delle granate è caduta a circa 20 metri da personale e mezzi ONU, mentre le altre tre sono esplose a circa 100 metri. I droni sono stati poi osservati tornare a sud della Linea Blu.”

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us