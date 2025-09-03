3 settembre 2025
La Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) ha denunciato che martedì mattina droni israeliani hanno lanciato quattro granate nei pressi di un gruppo di caschi blu impegnati a rimuovere le barricate stradali che ostacolavano l’accesso a un punto delle Nazioni Unite.
In una nota diffusa mercoledì, l’UNIFIL ha sottolineato: “Si tratta di uno degli attacchi più gravi contro il nostro personale e le nostre risorse dall’accordo di cessate il fuoco dello scorso novembre.”
Secondo la missione, “una delle granate è caduta a circa 20 metri da personale e mezzi ONU, mentre le altre tre sono esplose a circa 100 metri. I droni sono stati poi osservati tornare a sud della Linea Blu.”