La Russia e gli Stati Uniti stanno coordinando il prossimo ciclo di colloqui bilaterali, ha riferito mercoledì l'agenzia di stampa statale russa RIA, citando la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un contesto di tensioni persistenti legate al conflitto in Ucraina.
Tuttavia, le prospettive di progresso diplomatico rimangono incerte, poiché Zakharova ha dichiarato a RIA che Kiev e i suoi alleati rifiutano la possibilità di un compromesso per risolvere il conflitto in Ucraina.
La Russia lancia un attacco aereo su Kiev
Nel frattempo, le unità di difesa aerea ucraine sono state impegnate a respingere un attacco aereo russo su Kiev, ha dichiarato mercoledì l'amministrazione militare della città, mentre allarmi aerei a livello nazionale hanno seguito gli avvertimenti dell'aeronautica ucraina su attacchi con missili e droni.
"La difesa aerea è in funzione a Kiev! Restate nei rifugi fino a quando non verrà dato il segnale di cessato allarme!", ha scritto Timur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare di Kiev, sull'app di messaggistica Telegram.
La Russia collega futuri colloqui sull'Ucraina al riconoscimento dei conquisti territoriali
In precedenza, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che Mosca si aspetta che i colloqui tra Russia e Ucraina continuino, ma che "le nuove realtà territoriali" devono essere riconosciute e nuovi sistemi di garanzie di sicurezza devono essere formati.
"Perché la pace sia duratura, le nuove realtà territoriali... devono essere riconosciute e formalizzate in termini legali internazionali," ha affermato Lavrov in un'intervista al quotidiano indonesiano Kompas, secondo una trascrizione fornita sul sito web del ministero degli Esteri russo.
"Un nuovo sistema di garanzie di sicurezza per la Russia e l'Ucraina deve essere formato come elemento integrale di un'architettura pan-continentale di sicurezza equa e indivisibile in Eurasia."
In un riferimento indiretto all'opposizione continua di Mosca all'adesione dell'Ucraina alla NATO, Lavrov ha dichiarato che "all'Ucraina dovrebbe essere garantito uno status neutrale, non allineato e non nucleare."
L'Ucraina afferma che non spetta alla Russia decidere a quali organizzazioni Kiev possa o non possa aderire, mentre la NATO sostiene che la Russia non può avere alcun veto sull'adesione all'alleanza, fondata nel 1949 per contrastare la minaccia dell'Unione Sovietica.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha tenuto un vertice con Putin in Alaska a metà agosto e successivamente ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e i principali leader europei e della NATO alla Casa Bianca nel tentativo di porre fine alla guerra, ha dichiarato martedì di essere "molto deluso" dal leader russo.
Trump si aspettava che Zelenskyy e Putin si incontrassero dopo il vertice. Zelenskyy ha affermato che la Russia sta facendo tutto il possibile per impedire l'incontro, mentre la Russia sostiene che l'agenda per tale incontro non è pronta.
Lavrov ha dichiarato che i capi delle delegazioni russa e ucraina sono in contatto diretto.