"Un nuovo sistema di garanzie di sicurezza per la Russia e l'Ucraina deve essere formato come elemento integrale di un'architettura pan-continentale di sicurezza equa e indivisibile in Eurasia."

In un riferimento indiretto all'opposizione continua di Mosca all'adesione dell'Ucraina alla NATO, Lavrov ha dichiarato che "all'Ucraina dovrebbe essere garantito uno status neutrale, non allineato e non nucleare."

L'Ucraina afferma che non spetta alla Russia decidere a quali organizzazioni Kiev possa o non possa aderire, mentre la NATO sostiene che la Russia non può avere alcun veto sull'adesione all'alleanza, fondata nel 1949 per contrastare la minaccia dell'Unione Sovietica.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha tenuto un vertice con Putin in Alaska a metà agosto e successivamente ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e i principali leader europei e della NATO alla Casa Bianca nel tentativo di porre fine alla guerra, ha dichiarato martedì di essere "molto deluso" dal leader russo.

Trump si aspettava che Zelenskyy e Putin si incontrassero dopo il vertice. Zelenskyy ha affermato che la Russia sta facendo tutto il possibile per impedire l'incontro, mentre la Russia sostiene che l'agenda per tale incontro non è pronta.

Lavrov ha dichiarato che i capi delle delegazioni russa e ucraina sono in contatto diretto.