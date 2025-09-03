POLITICA
3 min di lettura
Russia e Stati Uniti coordinano nuovi colloqui mentre l'Ucraina esclude compromessi
Gli sforzi diplomatici continuano nonostante i bombardamenti in corso e la richiesta di Mosca di riconoscere i suoi conquisti territoriali in Ucraina.
Russia e Stati Uniti coordinano nuovi colloqui mentre l'Ucraina esclude compromessi
(FOTO) Maria Zakharova, portavoce del ministero degli esteri russo, partecipa a una conferenza stampa a Mosca, Russia, 14 gennaio 2025. / Reuters
3 settembre 2025

La Russia e gli Stati Uniti stanno coordinando il prossimo ciclo di colloqui bilaterali, ha riferito mercoledì l'agenzia di stampa statale russa RIA, citando la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un contesto di tensioni persistenti legate al conflitto in Ucraina.

Tuttavia, le prospettive di progresso diplomatico rimangono incerte, poiché Zakharova ha dichiarato a RIA che Kiev e i suoi alleati rifiutano la possibilità di un compromesso per risolvere il conflitto in Ucraina.

La Russia lancia un attacco aereo su Kiev

Nel frattempo, le unità di difesa aerea ucraine sono state impegnate a respingere un attacco aereo russo su Kiev, ha dichiarato mercoledì l'amministrazione militare della città, mentre allarmi aerei a livello nazionale hanno seguito gli avvertimenti dell'aeronautica ucraina su attacchi con missili e droni.

"La difesa aerea è in funzione a Kiev! Restate nei rifugi fino a quando non verrà dato il segnale di cessato allarme!", ha scritto Timur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare di Kiev, sull'app di messaggistica Telegram.

La Russia collega futuri colloqui sull'Ucraina al riconoscimento dei conquisti territoriali

In precedenza, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che Mosca si aspetta che i colloqui tra Russia e Ucraina continuino, ma che "le nuove realtà territoriali" devono essere riconosciute e nuovi sistemi di garanzie di sicurezza devono essere formati.

"Perché la pace sia duratura, le nuove realtà territoriali... devono essere riconosciute e formalizzate in termini legali internazionali," ha affermato Lavrov in un'intervista al quotidiano indonesiano Kompas, secondo una trascrizione fornita sul sito web del ministero degli Esteri russo.

Suggerito

"Un nuovo sistema di garanzie di sicurezza per la Russia e l'Ucraina deve essere formato come elemento integrale di un'architettura pan-continentale di sicurezza equa e indivisibile in Eurasia."

In un riferimento indiretto all'opposizione continua di Mosca all'adesione dell'Ucraina alla NATO, Lavrov ha dichiarato che "all'Ucraina dovrebbe essere garantito uno status neutrale, non allineato e non nucleare."

L'Ucraina afferma che non spetta alla Russia decidere a quali organizzazioni Kiev possa o non possa aderire, mentre la NATO sostiene che la Russia non può avere alcun veto sull'adesione all'alleanza, fondata nel 1949 per contrastare la minaccia dell'Unione Sovietica.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha tenuto un vertice con Putin in Alaska a metà agosto e successivamente ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e i principali leader europei e della NATO alla Casa Bianca nel tentativo di porre fine alla guerra, ha dichiarato martedì di essere "molto deluso" dal leader russo.

Trump si aspettava che Zelenskyy e Putin si incontrassero dopo il vertice. Zelenskyy ha affermato che la Russia sta facendo tutto il possibile per impedire l'incontro, mentre la Russia sostiene che l'agenda per tale incontro non è pronta.

Lavrov ha dichiarato che i capi delle delegazioni russa e ucraina sono in contatto diretto.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us