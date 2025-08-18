POLITICA
2 min di lettura
Cina in un rapporto sui diritti definisce gli Stati Uniti "complici del genocidio a Gaza"
Un documento di Pechino criticando l’uso eccessivo di sanzioni unilaterali da parte di Washington, afferma che alimentano crisi umanitarie.
La campagna militare israeliana ha ucciso quasi 61.900 palestinesi a Gaza da ottobre 2023. / AA
18 agosto 2025

Gli Stati Uniti sono "complici del genocidio a Gaza", ha dichiarato domenica la Cina nel suo rapporto annuale sui diritti umani negli Stati Uniti, pubblicato dall'Ufficio Informazioni del Consiglio di Stato e diffuso dall'agenzia di stampa statale Xinhua.

"Gli Stati Uniti hanno agito come complici del genocidio a Gaza", si legge nel rapporto del 2024, aggiungendo che Washington ha "fornito un sostegno militare e diplomatico incondizionato a Israele".

Il documento afferma che gli Stati Uniti hanno ripetutamente ostacolato gli sforzi internazionali per garantire un cessate il fuoco nel secondo anno di genocidio a Gaza, sottolineando che Washington "ha esercitato il suo potere di veto sette volte per bloccare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiedevano un cessate il fuoco".

Il rapporto ha inoltre criticato quello che ha definito "l'uso eccessivo di sanzioni unilaterali" da parte degli Stati Uniti, accusando Washington di "alimentare crisi umanitarie" e di essere "di gran lunga il maggior utilizzatore mondiale di sanzioni unilaterali".

La guerra di Israele contro Gaza ha causato la morte di quasi 61.900 palestinesi dall'ottobre 2023, devastato l'enclave e portato la popolazione sull'orlo della carestia, secondo il Ministero della Salute locale.

Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza. Israele è inoltre oggetto di un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia.

