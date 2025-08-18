Gli Stati Uniti sono "complici del genocidio a Gaza", ha dichiarato domenica la Cina nel suo rapporto annuale sui diritti umani negli Stati Uniti, pubblicato dall'Ufficio Informazioni del Consiglio di Stato e diffuso dall'agenzia di stampa statale Xinhua.

"Gli Stati Uniti hanno agito come complici del genocidio a Gaza", si legge nel rapporto del 2024, aggiungendo che Washington ha "fornito un sostegno militare e diplomatico incondizionato a Israele".

Il documento afferma che gli Stati Uniti hanno ripetutamente ostacolato gli sforzi internazionali per garantire un cessate il fuoco nel secondo anno di genocidio a Gaza, sottolineando che Washington "ha esercitato il suo potere di veto sette volte per bloccare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiedevano un cessate il fuoco".

Il rapporto ha inoltre criticato quello che ha definito "l'uso eccessivo di sanzioni unilaterali" da parte degli Stati Uniti, accusando Washington di "alimentare crisi umanitarie" e di essere "di gran lunga il maggior utilizzatore mondiale di sanzioni unilaterali".