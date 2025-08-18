POLITICA
2 min di lettura
In Myanmar elezioni generali il 28 dicembre
La nazione del Sud-est asiatico è sotto il controllo della giunta militare dal febbraio 2021.
Il capo della giunta, il generale Min Aung Hlaing, si è nominato presidente ad interim. / Reuters
18 agosto 2025

La commissione elettorale del Myanmar ha annunciato che le elezioni generali si terranno il 28 dicembre.

Secondo quanto riferito lunedì dalla televisione di stato MRTV, in conformità con la dichiarazione della Commissione Elettorale dell’Unione, è stato annunciato che le “elezioni generali democratiche multipartitiche” si svolgeranno domenica 28 dicembre di quest’anno.

In questo Paese del Sud-Est asiatico a maggioranza buddista, le ultime elezioni generali si erano tenute nel novembre 2020; a vincere era stata la Lega Nazionale per la Democrazia (NLD), ma il partito fu estromesso dal potere con il colpo di stato militare del febbraio 2021.

L’annuncio delle elezioni è giunto dopo che, lo scorso mese, la giunta militare aveva istituito una commissione per sovrintendere alle elezioni generali, segnale che lo stato di emergenza sarebbe di fatto giunto al termine.

Il leader della giunta, il generale senior Min Aung Hlaing, si è autoproclamato presidente ad interim.

Il colpo di stato militare del 2021 ha rovesciato il governo eletto guidato dalla NLD e ha portato il paese a più di quattro anni di governo d'emergenza.

U Myint Swe, nominato presidente ad interim dalla giunta dopo il colpo di stato del 2021, è deceduto all'inizio di questo mese all'età di 74 anni.

A causa della malattia di U Myint, il Generale Senior Min si era autoproclamato presidente il mese scorso, quando ha formato la commissione per supervisionare le elezioni.

