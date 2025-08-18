La commissione elettorale del Myanmar ha annunciato che le elezioni generali si terranno il 28 dicembre.

Secondo quanto riferito lunedì dalla televisione di stato MRTV, in conformità con la dichiarazione della Commissione Elettorale dell’Unione, è stato annunciato che le “elezioni generali democratiche multipartitiche” si svolgeranno domenica 28 dicembre di quest’anno.

In questo Paese del Sud-Est asiatico a maggioranza buddista, le ultime elezioni generali si erano tenute nel novembre 2020; a vincere era stata la Lega Nazionale per la Democrazia (NLD), ma il partito fu estromesso dal potere con il colpo di stato militare del febbraio 2021.

L’annuncio delle elezioni è giunto dopo che, lo scorso mese, la giunta militare aveva istituito una commissione per sovrintendere alle elezioni generali, segnale che lo stato di emergenza sarebbe di fatto giunto al termine.