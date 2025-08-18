Trump e Putin hanno tenuto un incontro a porte chiuse di tre ore in Alaska, durante il quale Putin ha dichiarato di aver raggiunto una “comprensione reciproca”.

Dopo il vertice, Trump ha detto a Fox News che sono stati concordati punti significativi, con solo questioni minori ancora da risolvere.

Incontro alla Casa Bianca

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj incontrerà Trump alla Casa Bianca lunedì per discutere le proposte.

Un gruppo di alti leader europei e il capo della NATO si recheranno a Washington lunedì per partecipare ai colloqui sull'Ucraina. Il Presidente francese Emmanuel Macron, il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, il Presidente finlandese Alexander Stubb, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte parteciperanno all'incontro.

In un altro post su Truth Social domenica, Trump ha criticato i media per aver affermato che avrebbe subito una “grave sconfitta” permettendo a Putin di tenere un importante vertice negli Stati Uniti.

Ha dichiarato che Putin “avrebbe preferito fare l'incontro ovunque tranne che negli Stati Uniti, e i Fake News lo sanno. È stato un punto di forte contesa!”