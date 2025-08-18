Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso un messaggio di un utente sulla sua piattaforma Truth Social, in cui si affermava che l'Ucraina deve essere pronta a cedere una parte dei suoi territori alla Russia.
“L'Ucraina deve essere disposta a perdere una parte del suo territorio a favore della Russia; altrimenti, più a lungo durerà la guerra, più terre perderanno!” si leggeva nel post di domenica.
In precedenza, il Segretario di Stato americano Marco Rubio aveva dichiarato che sia la Russia che l'Ucraina devono “fare concessioni” per raggiungere un accordo di pace.
“Non si può avere un accordo di pace tra due fazioni in guerra se entrambe le parti non accettano di rinunciare a qualcosa. Altrimenti, se una parte ottiene tutto ciò che vuole, non è un accordo di pace. Si chiama resa,” ha detto Rubio a Fox News.
Rubio ha identificato le questioni chiave rimaste in sospeso dal vertice di venerdì ad Anchorage, in Alaska, tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente russo Vladimir Putin, come “dove saranno tracciate le linee territoriali, le garanzie di sicurezza a lungo termine e con chi l'Ucraina potrà stringere alleanze militari.”
Rubio ha aggiunto che le decisioni territoriali spettano in ultima analisi all'Ucraina.
“È il loro territorio. È il loro paese,” ha affermato.
Trump e Putin hanno tenuto un incontro a porte chiuse di tre ore in Alaska, durante il quale Putin ha dichiarato di aver raggiunto una “comprensione reciproca”.
Dopo il vertice, Trump ha detto a Fox News che sono stati concordati punti significativi, con solo questioni minori ancora da risolvere.
Incontro alla Casa Bianca
Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj incontrerà Trump alla Casa Bianca lunedì per discutere le proposte.
Un gruppo di alti leader europei e il capo della NATO si recheranno a Washington lunedì per partecipare ai colloqui sull'Ucraina. Il Presidente francese Emmanuel Macron, il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, il Presidente finlandese Alexander Stubb, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte parteciperanno all'incontro.
In un altro post su Truth Social domenica, Trump ha criticato i media per aver affermato che avrebbe subito una “grave sconfitta” permettendo a Putin di tenere un importante vertice negli Stati Uniti.
Ha dichiarato che Putin “avrebbe preferito fare l'incontro ovunque tranne che negli Stati Uniti, e i Fake News lo sanno. È stato un punto di forte contesa!”