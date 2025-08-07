Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan è arrivato nella capitale siriana Damasco per una visita di alto livello volta a promuovere la cooperazione tra Türkiye e Siria.
Giovedì, Fidan ha incontrato il presidente siriano Ahmad al-Sharaa, il ministro degli Esteri Asaad Hassan al-Shaibani e altri alti funzionari durante il suo viaggio.
La visita rappresenta un altro passo importante nel rafforzamento delle relazioni tra Ankara e Damasco, avvenendo otto mesi dopo la caduta del regime di Assad e l'inizio di un nuovo capitolo politico in Siria.
Secondo fonti diplomatiche, i colloqui si concentreranno sulla revisione dei progressi raggiunti nelle relazioni bilaterali negli ultimi mesi e sull'esplorazione di ulteriori possibilità di cooperazione in vari settori, tra cui sicurezza, ricostruzione e stabilità regionale.
Ricostruzione della Siria e sforzi congiunti contro il terrorismo
Uno dei punti principali dell'agenda è la ricostruzione e la ripresa economica della Siria, un ambito in cui Türkiye ha promesso supporto tecnico e logistico.
Le fonti hanno riferito che le due parti valuteranno anche la cooperazione attuale nella lotta al terrorismo, in particolare contro Daesh e il PKK/YPG, gruppi che Ankara considera minacce dirette alla propria sicurezza nazionale a causa delle loro attività nel nord-est della Siria.
Anche le dinamiche regionali saranno oggetto di discussione, con un'attenzione particolare alle azioni militari e alla retorica di Israele, che entrambe le parti considerano una forza destabilizzante per la Siria e l'intera regione.
Promuovere sicurezza e stabilità a lungo termine
Fonti diplomatiche hanno sottolineato che il periodo attuale rappresenta un'opportunità per Türkiye e Siria di allineare i loro sforzi a sostegno di interessi comuni, in particolare per promuovere sicurezza e stabilità a lungo termine.
“La priorità di Türkiye è cogliere queste opportunità in modo da sostenere la ripresa della Siria e rafforzare la cooperazione bilaterale,” ha dichiarato un funzionario.