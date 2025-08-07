Le fonti hanno riferito che le due parti valuteranno anche la cooperazione attuale nella lotta al terrorismo, in particolare contro Daesh e il PKK/YPG, gruppi che Ankara considera minacce dirette alla propria sicurezza nazionale a causa delle loro attività nel nord-est della Siria.

Anche le dinamiche regionali saranno oggetto di discussione, con un'attenzione particolare alle azioni militari e alla retorica di Israele, che entrambe le parti considerano una forza destabilizzante per la Siria e l'intera regione.

Promuovere sicurezza e stabilità a lungo termine

Fonti diplomatiche hanno sottolineato che il periodo attuale rappresenta un'opportunità per Türkiye e Siria di allineare i loro sforzi a sostegno di interessi comuni, in particolare per promuovere sicurezza e stabilità a lungo termine.

“La priorità di Türkiye è cogliere queste opportunità in modo da sostenere la ripresa della Siria e rafforzare la cooperazione bilaterale,” ha dichiarato un funzionario.