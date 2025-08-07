TÜRKİYE
2 min di lettura
Il ministro degli Esteri turco Fidan si reca a Damasco per colloqui con al Sharaa
La visita del massimo diplomatico turco in Siria segna un'altra pietra miliare nel rafforzamento delle relazioni tra Ankara e Damasco.
Il ministro degli Esteri turco Fidan si reca a Damasco per colloqui con al Sharaa
Hakan Fidan incontra il presidente siriano Ahmad al-Sharaa e il ministro degli Esteri Asaad Hassan al-Shaibani. (Foto: AA) / AA
10 ore fa

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan è arrivato nella capitale siriana Damasco per una visita di alto livello volta a promuovere la cooperazione tra Türkiye e Siria.

Giovedì, Fidan ha incontrato il presidente siriano Ahmad al-Sharaa, il ministro degli Esteri Asaad Hassan al-Shaibani e altri alti funzionari durante il suo viaggio.

La visita rappresenta un altro passo importante nel rafforzamento delle relazioni tra Ankara e Damasco, avvenendo otto mesi dopo la caduta del regime di Assad e l'inizio di un nuovo capitolo politico in Siria.

Secondo fonti diplomatiche, i colloqui si concentreranno sulla revisione dei progressi raggiunti nelle relazioni bilaterali negli ultimi mesi e sull'esplorazione di ulteriori possibilità di cooperazione in vari settori, tra cui sicurezza, ricostruzione e stabilità regionale.

Ricostruzione della Siria e sforzi congiunti contro il terrorismo

Uno dei punti principali dell'agenda è la ricostruzione e la ripresa economica della Siria, un ambito in cui Türkiye ha promesso supporto tecnico e logistico.

Suggerito

Le fonti hanno riferito che le due parti valuteranno anche la cooperazione attuale nella lotta al terrorismo, in particolare contro Daesh e il PKK/YPG, gruppi che Ankara considera minacce dirette alla propria sicurezza nazionale a causa delle loro attività nel nord-est della Siria.

Anche le dinamiche regionali saranno oggetto di discussione, con un'attenzione particolare alle azioni militari e alla retorica di Israele, che entrambe le parti considerano una forza destabilizzante per la Siria e l'intera regione.

Promuovere sicurezza e stabilità a lungo termine

Fonti diplomatiche hanno sottolineato che il periodo attuale rappresenta un'opportunità per Türkiye e Siria di allineare i loro sforzi a sostegno di interessi comuni, in particolare per promuovere sicurezza e stabilità a lungo termine.

“La priorità di Türkiye è cogliere queste opportunità in modo da sostenere la ripresa della Siria e rafforzare la cooperazione bilaterale,” ha dichiarato un funzionario.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us