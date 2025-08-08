Un'iniziativa in corso per una “Türkiye libera dal terrorismo” non è un “processo di negoziazione” con il gruppo terroristico PKK, ma piuttosto uno sforzo nazionale per determinare i prossimi passi dopo la recente dichiarazione di scioglimento del gruppo, ha affermato il presidente del Parlamento del Paese, Numan Kurtulmus.
“Lasciatemi essere chiaro: questo non è un negoziato,” ha dichiarato Kurtulmus giovedì durante un evento presso la Grande Assemblea Nazionale della Türkiye (TBMM).
“Questo processo riguarda la valutazione della nuova realtà dopo che l'organizzazione terroristica ha deciso di sciogliersi e l'identificazione dei passi che possono essere intrapresi sotto il tetto del Parlamento per andare avanti – sempre sotto l'autorità e la volontà dell'Assemblea Generale.”
Kurtulmus ha fatto queste osservazioni alla presenza di veterani e famiglie di soldati caduti, riconoscendo le potenziali preoccupazioni riguardanti il processo.
“Non stiamo intraprendendo colloqui con un gruppo terroristico. Al contrario, stiamo rivalutando il cammino da seguire per garantire una Türkiye libera dal terrorismo,” ha detto.
Le sue dichiarazioni arrivano dopo che il presidente Recep Tayyip Erdogan, il 12 luglio, ha annunciato l'inizio di un “nuovo capitolo” nella storia del paese, a seguito della decisione del PKK di deporre le armi, ponendo fine alla sua campagna terroristica durata 47 anni.
Il PKK, designato come organizzazione terroristica dalla Türkiye, dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, ha tenuto un congresso a maggio e ha annunciato il suo scioglimento. La mossa è arrivata dopo un appello a febbraio del leader incarcerato del gruppo, Abdullah Ocalan, per porre fine agli attacchi durati decenni.
Come parte della nuova iniziativa, un comitato parlamentare – formalmente denominato Comitato Nazionale per la Solidarietà, Fratellanza e Democrazia – ha tenuto la sua prima riunione martedì presso il parlamento turco. L'organismo è incaricato di valutare gli aspetti politici e legali dell'era post-terrorismo.
Sottolineando il significato regionale più ampio dell'eliminazione del terrorismo, Kurtulmus ha affermato che una “Türkiye libera dal terrorismo significa una regione libera dal terrorismo.”
“Costruiremo questo futuro insieme,” ha aggiunto.
Ha anche riflettuto sul pesante tributo che il terrorismo ha imposto al paese negli ultimi decenni.
“Quasi metà dei 100 anni di storia della Repubblica è stata segnata da terrorismo, dolore e sacrificio,” ha detto.
“La Türkiye ha perso circa 3 trilioni di dollari e decine di migliaia di vite. Dobbiamo ai nostri martiri e alle future generazioni il compito di ricostruire la nostra unità e i legami di fratellanza che durano da secoli.”