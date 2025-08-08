Un'iniziativa in corso per una “Türkiye libera dal terrorismo” non è un “processo di negoziazione” con il gruppo terroristico PKK, ma piuttosto uno sforzo nazionale per determinare i prossimi passi dopo la recente dichiarazione di scioglimento del gruppo, ha affermato il presidente del Parlamento del Paese, Numan Kurtulmus.

“Lasciatemi essere chiaro: questo non è un negoziato,” ha dichiarato Kurtulmus giovedì durante un evento presso la Grande Assemblea Nazionale della Türkiye (TBMM).

“Questo processo riguarda la valutazione della nuova realtà dopo che l'organizzazione terroristica ha deciso di sciogliersi e l'identificazione dei passi che possono essere intrapresi sotto il tetto del Parlamento per andare avanti – sempre sotto l'autorità e la volontà dell'Assemblea Generale.”

Kurtulmus ha fatto queste osservazioni alla presenza di veterani e famiglie di soldati caduti, riconoscendo le potenziali preoccupazioni riguardanti il processo.

“Non stiamo intraprendendo colloqui con un gruppo terroristico. Al contrario, stiamo rivalutando il cammino da seguire per garantire una Türkiye libera dal terrorismo,” ha detto.

Le sue dichiarazioni arrivano dopo che il presidente Recep Tayyip Erdogan, il 12 luglio, ha annunciato l'inizio di un “nuovo capitolo” nella storia del paese, a seguito della decisione del PKK di deporre le armi, ponendo fine alla sua campagna terroristica durata 47 anni.

Il PKK, designato come organizzazione terroristica dalla Türkiye, dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, ha tenuto un congresso a maggio e ha annunciato il suo scioglimento. La mossa è arrivata dopo un appello a febbraio del leader incarcerato del gruppo, Abdullah Ocalan, per porre fine agli attacchi durati decenni.