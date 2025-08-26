POLITICA
2 min di lettura
Trump licenzia il Governatore della Fed Lisa Cook per accuse di frode ipotecaria
Trump afferma che ci sono motivi sufficienti per il licenziamento di Cook, aggiungendo che ha avuto un comportamento "ingannevole e potenzialmente criminale" in una questione finanziaria.
Trump licenzia il Governatore della Fed Lisa Cook per accuse di frode ipotecaria
La decisione è arrivata dopo che Trump ha avvertito Cook la settimana scorsa che l'avrebbe licenziata se non si fosse dimessa. / Reuters Archive
26 agosto 2025

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver rimosso Lisa Cook dal suo incarico di Governatrice della Federal Reserve, citando accuse di frode ipotecaria.

In una lettera condivisa su Truth Social, piattaforma di sua proprietà, Trump ha comunicato a Cook: "Con la presente sei rimossa dal tuo incarico nel Consiglio dei Governatori della Federal Reserve, con effetto immediato."

Trump ha dichiarato che c'erano "motivi sufficienti" per il suo licenziamento, facendo riferimento a una segnalazione penale che accusava Cook di aver firmato documenti ipotecari contraddittori per proprietà situate in Michigan e Georgia.

"È inconcepibile che tu non fossi a conoscenza del tuo primo impegno quando hai preso il secondo," ha scritto Trump.

"Il popolo americano deve poter avere piena fiducia nell'onestà dei membri incaricati di definire le politiche e supervisionare la Federal Reserve. Alla luce del tuo comportamento ingannevole e potenzialmente criminale in una questione finanziaria, non possono e io non ho tale fiducia nella tua integrità," ha aggiunto.

La decisione è arrivata dopo che Trump aveva avvertito Cook la scorsa settimana che l'avrebbe licenziata se non si fosse dimessa.

Suggerito

Cook, nominata nel Consiglio dei Governatori della Fed dall'ex presidente Joe Biden nel 2022, ha precedentemente negato qualsiasi illecito e ha dichiarato di "non avere intenzione di essere intimidita a dimettersi."

Le accuse sono emerse dopo che Bill Pulte, capo della Federal Housing Finance Agency e critico esplicito del presidente della Fed Jerome Powell, l'ha accusata di frode ipotecaria e ha segnalato la questione al Dipartimento di Giustizia.

Altri due membri nominati da Biden nel consiglio della Fed hanno ancora del tempo nei loro mandati, mentre Powell potrebbe rimanere come governatore fino al 2028 dopo la fine del suo mandato come capo della banca centrale.

Le questioni finanziarie sono state un problema ricorrente per i funzionari della banca centrale statunitense negli ultimi anni. Nel 2021, i presidenti delle banche della Fed di Dallas e Boston si sono dimessi dopo rivelazioni di attività di trading nei mercati finanziari.

Sebbene entrambi siano stati successivamente scagionati dall'ispettore interno della Fed, il revisore generale della banca centrale ha comunque affermato che il loro trading ha creato l'apparenza di un conflitto di interessi. In risposta alla controversia, la Fed ha rafforzato le regole etiche che regolano gli investimenti personali dei funzionari.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us