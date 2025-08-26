Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver rimosso Lisa Cook dal suo incarico di Governatrice della Federal Reserve, citando accuse di frode ipotecaria.
In una lettera condivisa su Truth Social, piattaforma di sua proprietà, Trump ha comunicato a Cook: "Con la presente sei rimossa dal tuo incarico nel Consiglio dei Governatori della Federal Reserve, con effetto immediato."
Trump ha dichiarato che c'erano "motivi sufficienti" per il suo licenziamento, facendo riferimento a una segnalazione penale che accusava Cook di aver firmato documenti ipotecari contraddittori per proprietà situate in Michigan e Georgia.
"È inconcepibile che tu non fossi a conoscenza del tuo primo impegno quando hai preso il secondo," ha scritto Trump.
"Il popolo americano deve poter avere piena fiducia nell'onestà dei membri incaricati di definire le politiche e supervisionare la Federal Reserve. Alla luce del tuo comportamento ingannevole e potenzialmente criminale in una questione finanziaria, non possono e io non ho tale fiducia nella tua integrità," ha aggiunto.
La decisione è arrivata dopo che Trump aveva avvertito Cook la scorsa settimana che l'avrebbe licenziata se non si fosse dimessa.
Cook, nominata nel Consiglio dei Governatori della Fed dall'ex presidente Joe Biden nel 2022, ha precedentemente negato qualsiasi illecito e ha dichiarato di "non avere intenzione di essere intimidita a dimettersi."
Le accuse sono emerse dopo che Bill Pulte, capo della Federal Housing Finance Agency e critico esplicito del presidente della Fed Jerome Powell, l'ha accusata di frode ipotecaria e ha segnalato la questione al Dipartimento di Giustizia.
Altri due membri nominati da Biden nel consiglio della Fed hanno ancora del tempo nei loro mandati, mentre Powell potrebbe rimanere come governatore fino al 2028 dopo la fine del suo mandato come capo della banca centrale.
Le questioni finanziarie sono state un problema ricorrente per i funzionari della banca centrale statunitense negli ultimi anni. Nel 2021, i presidenti delle banche della Fed di Dallas e Boston si sono dimessi dopo rivelazioni di attività di trading nei mercati finanziari.
Sebbene entrambi siano stati successivamente scagionati dall'ispettore interno della Fed, il revisore generale della banca centrale ha comunque affermato che il loro trading ha creato l'apparenza di un conflitto di interessi. In risposta alla controversia, la Fed ha rafforzato le regole etiche che regolano gli investimenti personali dei funzionari.