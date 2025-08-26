Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver rimosso Lisa Cook dal suo incarico di Governatrice della Federal Reserve, citando accuse di frode ipotecaria.

In una lettera condivisa su Truth Social, piattaforma di sua proprietà, Trump ha comunicato a Cook: "Con la presente sei rimossa dal tuo incarico nel Consiglio dei Governatori della Federal Reserve, con effetto immediato."

Trump ha dichiarato che c'erano "motivi sufficienti" per il suo licenziamento, facendo riferimento a una segnalazione penale che accusava Cook di aver firmato documenti ipotecari contraddittori per proprietà situate in Michigan e Georgia.

"È inconcepibile che tu non fossi a conoscenza del tuo primo impegno quando hai preso il secondo," ha scritto Trump.

"Il popolo americano deve poter avere piena fiducia nell'onestà dei membri incaricati di definire le politiche e supervisionare la Federal Reserve. Alla luce del tuo comportamento ingannevole e potenzialmente criminale in una questione finanziaria, non possono e io non ho tale fiducia nella tua integrità," ha aggiunto.

La decisione è arrivata dopo che Trump aveva avvertito Cook la scorsa settimana che l'avrebbe licenziata se non si fosse dimessa.