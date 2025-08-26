I presidenti di Iran e Russia hanno discusso del programma nucleare di Teheran, mentre le potenze europee minacciano di reimporre sanzioni contro l'Iran a causa dell'accordo del 2015, ormai in stallo.

La Gran Bretagna, la Francia e la Germania hanno minacciato di attivare un "meccanismo di snapback" per reintrodurre le sanzioni delle Nazioni Unite che erano state revocate nell'ambito dell'accordo, a meno che l'Iran non accetti di limitare l'arricchimento dell'uranio e di ripristinare la cooperazione con gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA).

Secondo i media statali iraniani, l'Iran terrà colloqui con il trio europeo a Ginevra martedì.

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, ha riferito lunedì il Cremlino, durante la quale i due leader hanno "toccato la questione del programma nucleare iraniano".

La presidenza iraniana ha dichiarato che Pezeshkian ha ringraziato Putin per il sostegno al "diritto all'arricchimento" di Teheran e ha ribadito che l'Iran "non sta cercando e non cercherà mai di costruire armi nucleari".

I due paesi hanno rafforzato i legami politici, militari ed economici durante l'offensiva militare della Russia in Ucraina.