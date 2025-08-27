Il giudice della Corte Suprema brasiliana Alexandre de Moraes ha ordinato alla polizia di rafforzare la sicurezza intorno alla residenza dell'ex presidente Jair Bolsonaro, includendo pattugliamenti 24 ore su 24, citando preoccupazioni che l'ex presidente possa tentare di fuggire mentre il processo per il presunto complotto colpo di stato entra in una fase decisiva.
Bolsonaro si trova agli arresti domiciliari in una comunità recintata a Brasilia da inizio mese, dopo che la corte ha stabilito che aveva violato gli ordini restrittivi volti a prevenire interferenze nel procedimento.
Le argomentazioni finali del processo, in cui Bolsonaro è accusato di aver cospirato per ribaltare la sua sconfitta elettorale del 2022, inizieranno all'inizio del prossimo mese.
Bolsonaro ha negato le accuse.
Moraes ha dichiarato che le misure di sicurezza aggiuntive sono "appropriate e necessarie" mentre il processo si avvicina alla sua fase critica. Ha fatto riferimento a un recente rapporto della polizia che ha sollevato preoccupazioni su possibili piani di fuga, notando che gli investigatori avevano trovato una bozza di lettera datata 2024 in cui Bolsonaro richiedeva asilo in Argentina.
Le autorità hanno anche accusato Bolsonaro e suo figlio, Eduardo, di tentare di interferire con il processo.
Eduardo Bolsonaro, un deputato brasiliano attualmente residente negli Stati Uniti, ha fatto pressioni a Washington a favore del padre.
La difesa ha precedentemente sostenuto che la bozza della richiesta di asilo non dimostra un rischio di fuga, affermando che era obsoleta e insistendo sul fatto che Bolsonaro aveva rispettato gli ordini del tribunale.
Gli avvocati di Bolsonaro non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento sulla decisione di martedì.
Moraes ha istruito la polizia a non disturbare le attività quotidiane di Bolsonaro né a creare disagi ai suoi vicini, ma ha sottolineato la necessità di vigilanza.
Il processo rappresenta uno dei test legali più significativi per l'ex presidente, che ha affrontato un crescente scrutinio da quando ha lasciato l'incarico, tra indagini su corruzione, interferenze elettorali e il suo ruolo nei disordini di gennaio 2023 a Brasilia.