La Polonia ha dichiarato di aver abbattuto oggetti di tipo drone che hanno ripetutamente violato il suo spazio aereo durante gli attacchi russi contro obiettivi ucraini.
“A seguito dell'attacco odierno della Federazione Russa sul territorio ucraino, c'è stata una violazione senza precedenti dello spazio aereo polacco da parte di oggetti di tipo drone,” ha dichiarato mercoledì il Comando operativo delle Forze Armate polacche sulla piattaforma social X.
Il comunicato ha aggiunto che l'atto “ha creato una reale minaccia” per il Paese e che le forze polacche hanno utilizzato armi contro gli oggetti intrusi.
I radar polacchi e alleati hanno tracciato diverse decine di oggetti, e alcuni veicoli aerei senza pilota che hanno violato lo spazio aereo potevano rappresentare una minaccia e sono stati abbattuti, ha dichiarato il comando.
Le autorità hanno ordinato ai residenti delle regioni più minacciate — Podlaskie, Mazowieckie e Lubelskie — di rimanere a casa mentre le operazioni militari continuano.
“Sottolineiamo che le operazioni militari sono in corso e facciamo appello alla popolazione affinché rimanga a casa,” hanno dichiarato.
Ricerca dei droni abbattuti
Il primo ministro polacco Donald Tusk ha confermato che un'operazione è in corso e che l'esercito sta utilizzando armi contro gli oggetti.
Tusk ha dichiarato di essere in costante comunicazione con il presidente Karol Nawrocki e il ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz.
Tusk ha inoltre informato il segretario generale della NATO Mark Rutte sulla situazione attuale e sulle misure adottate riguardo agli oggetti che violano lo spazio aereo polacco.
Kosiniak-Kamysz ha dichiarato che la Polonia è in costante contatto con il comando della NATO, aggiungendo che le Forze di Difesa Territoriale sono state attivate per le ricerche a terra dei droni abbattuti.
Aeroporti chiusi
La Polonia ha anche chiuso i principali aeroporti, tra cui Varsavia Internazionale, Modlin, Lublino e Rzeszów-Jasionka, a causa della situazione di sicurezza.
Avvisi per l'aviazione hanno confermato le chiusure degli aeroporti durante le operazioni in corso.
Tusk aveva promesso “azioni decisive” contro le violazioni dello spazio aereo, dichiarando venerdì che la Polonia avrebbe “reagito in modo molto deciso a tali provocazioni.”
Un drone ha colpito un edificio residenziale
Un drone ha colpito un edificio residenziale a Wyryki, nella Polonia orientale, ma nessuno è rimasto ferito, ha riferito l'emittente privata Polsat News citando la polizia locale.
Anche la Russia sotto attacco
Unità di difesa aerea russe hanno distrutto 122 droni ucraini durante la notte, ha riferito mercoledì l'agenzia di stampa RIA, citando dati del ministero della difesa russo.
L'Ucraina chiede una risposta forte
Il leader russo sta intensificando la sua guerra contro l'Ucraina e mettendo alla prova l'Occidente, ha dichiarato mercoledì Kiev, dopo che i droni che violavano lo spazio aereo polacco sono stati abbattuti.
“I droni russi che volano in Polonia durante il massiccio attacco all'Ucraina dimostrano che il senso di impunità di Putin continua a crescere perché non è stato adeguatamente punito per i suoi crimini precedenti,” ha scritto il Ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga su X.
“Putin continua semplicemente a intensificare, espandendo la sua guerra e mettendo alla prova l'Occidente,” ha aggiunto Sybiga. “Più a lungo non affronta una risposta forte, più aggressivo diventa.”
“Una risposta debole ora provocherà ulteriormente la Russia — e allora missili e droni russi voleranno ancora più lontano in Europa,” ha concluso.