La Polonia ha dichiarato di aver abbattuto oggetti di tipo drone che hanno ripetutamente violato il suo spazio aereo durante gli attacchi russi contro obiettivi ucraini.

“A seguito dell'attacco odierno della Federazione Russa sul territorio ucraino, c'è stata una violazione senza precedenti dello spazio aereo polacco da parte di oggetti di tipo drone,” ha dichiarato mercoledì il Comando operativo delle Forze Armate polacche sulla piattaforma social X.

Il comunicato ha aggiunto che l'atto “ha creato una reale minaccia” per il Paese e che le forze polacche hanno utilizzato armi contro gli oggetti intrusi.

I radar polacchi e alleati hanno tracciato diverse decine di oggetti, e alcuni veicoli aerei senza pilota che hanno violato lo spazio aereo potevano rappresentare una minaccia e sono stati abbattuti, ha dichiarato il comando.

Le autorità hanno ordinato ai residenti delle regioni più minacciate — Podlaskie, Mazowieckie e Lubelskie — di rimanere a casa mentre le operazioni militari continuano.

“Sottolineiamo che le operazioni militari sono in corso e facciamo appello alla popolazione affinché rimanga a casa,” hanno dichiarato.

Ricerca dei droni abbattuti

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha confermato che un'operazione è in corso e che l'esercito sta utilizzando armi contro gli oggetti.

Tusk ha dichiarato di essere in costante comunicazione con il presidente Karol Nawrocki e il ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tusk ha inoltre informato il segretario generale della NATO Mark Rutte sulla situazione attuale e sulle misure adottate riguardo agli oggetti che violano lo spazio aereo polacco.

Kosiniak-Kamysz ha dichiarato che la Polonia è in costante contatto con il comando della NATO, aggiungendo che le Forze di Difesa Territoriale sono state attivate per le ricerche a terra dei droni abbattuti.

Aeroporti chiusi