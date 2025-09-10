MONDO
3 min di lettura
Francia, il nuovo primo ministro assume l'incarico tra le proteste antigovernative
Sébastien Lecornu diventa il quinto primo ministro del presidente Macron in due anni mentre si profila una battaglia sul bilancio.
Francia, il nuovo primo ministro assume l'incarico tra le proteste antigovernative
Il Primo Ministro francese uscente François Bayrou, affiancato dal neo-nominato Primo Ministro Sébastien Lecornu, pronuncia un discorso durante la cerimonia di passaggio del testimone a Parigi. / Reuters
10 settembre 2025

Il nuovo primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha promesso di trovare modi creativi per collaborare con i rivali al fine di approvare un bilancio mirato a ridurre il debito, annunciando al contempo nuove direzioni politiche, dopo aver assunto l'incarico in una giornata segnata da ampie proteste antigovernative mercoledì.

Il presidente Emmanuel Macron ha scelto Lecornu come suo quinto primo ministro in due anni martedì, nominando un fedele alleato che difficilmente stravolgerà la sua agenda economica favorevole alle imprese.

Lecornu ha sostituito François Bayrou, che è stato sfiduciato in un voto parlamentare lunedì a causa dei suoi piani per ridurre il deficit di bilancio del Paese, il più grande della zona euro.

Lecornu, recentemente ministro della Difesa, ha dichiarato in un breve discorso dopo la cerimonia di passaggio di consegne che il governo dovrà essere "più creativo, a volte più tecnico, più serio" nel lavorare con l'opposizione.

Tuttavia, ha anche affermato che "saranno necessarie rotture".

La sfida immediata di Lecornu sarà quella di guidare un bilancio semplificato per il 2026 attraverso un parlamento diviso in tre blocchi ideologici distinti. I partiti concordano in linea di massima sulla necessità di ridurre il deficit della Francia, che ha raggiunto il 5,8% del PIL nel 2024, ma non su come farlo.

Lecornu deve inviare una bozza completa del testo al parlamento entro il 7 ottobre, anche se c'è un margine di manovra fino al 13 ottobre, dopo il quale i parlamentari non avranno più tempo per approvare il bilancio entro la fine dell'anno.

Le reazioni alla nomina di Lecornu martedì hanno sottolineato la sfida che lo attende.

Proteste 'Blocca Tutto'

Suggerito

Mentre l'estrema sinistra ha dichiarato che cercherà di far cadere Lecornu con una mozione di sfiducia immediata, il Rassemblement National (RN) di estrema destra ha segnalato una disponibilità cauta a collaborare con lui sul bilancio, a condizione che vengano soddisfatte le sue richieste di bilancio.

"Il suo bilancio sarà RN o il suo governo non lo sarà", ha scritto su X la deputata del RN Laure Lavalette martedì sera.

Il RN è il più grande partito parlamentare della Francia e, in quanto tale, un fattore cruciale in qualsiasi potenziale mozione di sfiducia. Tuttavia, Lecornu è considerato il membro più vicino al RN nel cerchio di Macron, avendo cenato con il presidente del RN Jordan Bardella l'anno scorso.

L'altra strada di Lecornu prevede di unire i Socialisti, che vogliono attenuare i tagli al bilancio e tassare i ricchi, con il suo ex partito, i Repubblicani, che sono fermamente contrari a qualsiasi aumento delle tasse.

Macron, in un passo insolito, ha chiamato martedì il leader del Partito Socialista Olivier Faure per dirgli che non avrebbe nominato un esponente di sinistra come primo ministro.

Mercoledì, Faure ha lasciato intravedere una possibilità di collaborazione con Lecornu, pur affermando che sosterrà una mozione di sfiducia se riterrà che il governo non tenga conto delle sue priorità di bilancio.

Nel frattempo, migliaia di persone in tutta la Francia sono scese in piazza come parte delle proteste "Blocca Tutto", un'espressione di ampio malcontento nei confronti di Macron, dei tagli al bilancio proposti e dell'intera classe politica.

"La rabbia ribolle da mesi, persino anni," ha detto Daniel Bretones, un membro sindacale che protestava a Marsiglia. "Siamo al quinto primo ministro sotto il secondo mandato di Macron, e non è mai cambiato nulla."

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us