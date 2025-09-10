Mentre l'estrema sinistra ha dichiarato che cercherà di far cadere Lecornu con una mozione di sfiducia immediata, il Rassemblement National (RN) di estrema destra ha segnalato una disponibilità cauta a collaborare con lui sul bilancio, a condizione che vengano soddisfatte le sue richieste di bilancio.

"Il suo bilancio sarà RN o il suo governo non lo sarà", ha scritto su X la deputata del RN Laure Lavalette martedì sera.

Il RN è il più grande partito parlamentare della Francia e, in quanto tale, un fattore cruciale in qualsiasi potenziale mozione di sfiducia. Tuttavia, Lecornu è considerato il membro più vicino al RN nel cerchio di Macron, avendo cenato con il presidente del RN Jordan Bardella l'anno scorso.

L'altra strada di Lecornu prevede di unire i Socialisti, che vogliono attenuare i tagli al bilancio e tassare i ricchi, con il suo ex partito, i Repubblicani, che sono fermamente contrari a qualsiasi aumento delle tasse.

Macron, in un passo insolito, ha chiamato martedì il leader del Partito Socialista Olivier Faure per dirgli che non avrebbe nominato un esponente di sinistra come primo ministro.

Mercoledì, Faure ha lasciato intravedere una possibilità di collaborazione con Lecornu, pur affermando che sosterrà una mozione di sfiducia se riterrà che il governo non tenga conto delle sue priorità di bilancio.

Nel frattempo, migliaia di persone in tutta la Francia sono scese in piazza come parte delle proteste "Blocca Tutto", un'espressione di ampio malcontento nei confronti di Macron, dei tagli al bilancio proposti e dell'intera classe politica.

"La rabbia ribolle da mesi, persino anni," ha detto Daniel Bretones, un membro sindacale che protestava a Marsiglia. "Siamo al quinto primo ministro sotto il secondo mandato di Macron, e non è mai cambiato nulla."