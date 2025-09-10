Il nuovo primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha promesso di trovare modi creativi per collaborare con i rivali al fine di approvare un bilancio mirato a ridurre il debito, annunciando al contempo nuove direzioni politiche, dopo aver assunto l'incarico in una giornata segnata da ampie proteste antigovernative mercoledì.
Il presidente Emmanuel Macron ha scelto Lecornu come suo quinto primo ministro in due anni martedì, nominando un fedele alleato che difficilmente stravolgerà la sua agenda economica favorevole alle imprese.
Lecornu ha sostituito François Bayrou, che è stato sfiduciato in un voto parlamentare lunedì a causa dei suoi piani per ridurre il deficit di bilancio del Paese, il più grande della zona euro.
Lecornu, recentemente ministro della Difesa, ha dichiarato in un breve discorso dopo la cerimonia di passaggio di consegne che il governo dovrà essere "più creativo, a volte più tecnico, più serio" nel lavorare con l'opposizione.
Tuttavia, ha anche affermato che "saranno necessarie rotture".
La sfida immediata di Lecornu sarà quella di guidare un bilancio semplificato per il 2026 attraverso un parlamento diviso in tre blocchi ideologici distinti. I partiti concordano in linea di massima sulla necessità di ridurre il deficit della Francia, che ha raggiunto il 5,8% del PIL nel 2024, ma non su come farlo.
Lecornu deve inviare una bozza completa del testo al parlamento entro il 7 ottobre, anche se c'è un margine di manovra fino al 13 ottobre, dopo il quale i parlamentari non avranno più tempo per approvare il bilancio entro la fine dell'anno.
Le reazioni alla nomina di Lecornu martedì hanno sottolineato la sfida che lo attende.
Proteste 'Blocca Tutto'
Mentre l'estrema sinistra ha dichiarato che cercherà di far cadere Lecornu con una mozione di sfiducia immediata, il Rassemblement National (RN) di estrema destra ha segnalato una disponibilità cauta a collaborare con lui sul bilancio, a condizione che vengano soddisfatte le sue richieste di bilancio.
"Il suo bilancio sarà RN o il suo governo non lo sarà", ha scritto su X la deputata del RN Laure Lavalette martedì sera.
Il RN è il più grande partito parlamentare della Francia e, in quanto tale, un fattore cruciale in qualsiasi potenziale mozione di sfiducia. Tuttavia, Lecornu è considerato il membro più vicino al RN nel cerchio di Macron, avendo cenato con il presidente del RN Jordan Bardella l'anno scorso.
L'altra strada di Lecornu prevede di unire i Socialisti, che vogliono attenuare i tagli al bilancio e tassare i ricchi, con il suo ex partito, i Repubblicani, che sono fermamente contrari a qualsiasi aumento delle tasse.
Macron, in un passo insolito, ha chiamato martedì il leader del Partito Socialista Olivier Faure per dirgli che non avrebbe nominato un esponente di sinistra come primo ministro.
Mercoledì, Faure ha lasciato intravedere una possibilità di collaborazione con Lecornu, pur affermando che sosterrà una mozione di sfiducia se riterrà che il governo non tenga conto delle sue priorità di bilancio.
Nel frattempo, migliaia di persone in tutta la Francia sono scese in piazza come parte delle proteste "Blocca Tutto", un'espressione di ampio malcontento nei confronti di Macron, dei tagli al bilancio proposti e dell'intera classe politica.
"La rabbia ribolle da mesi, persino anni," ha detto Daniel Bretones, un membro sindacale che protestava a Marsiglia. "Siamo al quinto primo ministro sotto il secondo mandato di Macron, e non è mai cambiato nulla."