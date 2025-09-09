Israele ha confermato di aver effettuato un attacco mirato contro l'alto comando di Hamas, Reuters ha riportato, sebbene non siano stati specificati i dettagli sulla località dell'attacco.

L'annuncio è arrivato mentre i media in Qatar riferivano di esplosioni udite nella capitale, Doha, con colonne di fumo che si alzavano nel cielo.

Un alto funzionario israeliano ha dichiarato ai media locali che l'attacco era diretto contro il vice leader di Hamas Khalil al-Hayya e il funzionario di alto livello Zaher Jabareen.

Un membro della delegazione di leadership di Hamas ha riferito ad Al Jazeera che il gruppo è sopravvissuto all'attacco a Doha.

Funzionari israeliani hanno inoltre dichiarato a Reuters che l'attacco era diretto contro i leader di Hamas in Qatar, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli su vittime o sull'entità dell'operazione.