Israele ha confermato di aver effettuato un attacco mirato contro l'alto comando di Hamas, Reuters ha riportato, sebbene non siano stati specificati i dettagli sulla località dell'attacco.
L'annuncio è arrivato mentre i media in Qatar riferivano di esplosioni udite nella capitale, Doha, con colonne di fumo che si alzavano nel cielo.
Un alto funzionario israeliano ha dichiarato ai media locali che l'attacco era diretto contro il vice leader di Hamas Khalil al-Hayya e il funzionario di alto livello Zaher Jabareen.
Un membro della delegazione di leadership di Hamas ha riferito ad Al Jazeera che il gruppo è sopravvissuto all'attacco a Doha.
Funzionari israeliani hanno inoltre dichiarato a Reuters che l'attacco era diretto contro i leader di Hamas in Qatar, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli su vittime o sull'entità dell'operazione.
La TV di Al Jazeera, citando una fonte di Hamas, ha riportato che il team negoziale del gruppo è stato preso di mira durante un incontro a Doha, dove stavano discutendo l'ultima proposta di cessate il fuoco del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Il Qatar ha condannato rapidamente quello che ha definito un attacco "codardo" da parte di Israele sul proprio territorio, affermando che l'operazione rappresenta "una flagrante violazione di tutte le leggi internazionali".
Ha aggiunto che è in corso un'indagine sull'incidente "al più alto livello".
Nel frattempo, il canale israeliano Channel 12 ha citato un funzionario israeliano che afferma che Trump avrebbe dato "luce verde" per l'operazione contro la leadership di Hamas in Qatar. Il funzionario ha aggiunto che Washington era stata informata prima dell'attacco.
Questa è una notizia in aggiornamento.