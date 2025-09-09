Il primo ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed, ha inaugurato martedì la Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), un progetto idroelettrico da 4,5 miliardi di dollari, il più grande in Africa, durante una cerimonia a cui hanno partecipato leader regionali e dignitari stranieri.

Avviato nel 2011 sotto il defunto primo ministro Meles Zenawi, il progetto sul Nilo Azzurro è stato progettato per generare 5.150 megawatt di elettricità, con l'obiettivo di alleviare le croniche carenze energetiche e ampliare le esportazioni.

Celebrata come un'opera finanziata interamente con fondi locali, la GERD ha sollevato preoccupazioni da parte di Egitto e Sudan riguardo al suo impatto sulla sicurezza idrica. Tuttavia, l'Etiopia sostiene che la diga rappresenti un simbolo di unità nazionale e un passo verso la cooperazione regionale, con benefici significativi anche per i paesi a valle.

Per l'Etiopia, la GERD è un progetto nazionale di portata storica e un raro simbolo unificante in un Paese lacerato da conflitti interni. Con un'altezza di 145 metri e una lunghezza di quasi due chilometri sul Nilo Azzurro, vicino al confine con il Sudan, questa megastruttura da 4 miliardi di dollari è progettata per contenere 74 miliardi di metri cubi d'acqua e generare 5.000 megawatt di elettricità, più del doppio della capacità attuale dell'Etiopia.

‘Ascesa geopolitica’

I festeggiamenti sono iniziati lunedì sera con uno spettacolo di lanterne, laser e droni che hanno scritto slogan come "ascesa geopolitica" e "un salto nel futuro", osservati dal primo ministro Abiy Ahmed, che ha fatto del progetto un pilastro del suo governo.