«La situazione è molto semplice: ci sono solo due scenari — cattivo e pessimo — con in mezzo molta bruttezza», ha dichiarato Rankovic all’AFP. «Lo scenario cattivo è che i Paesi accettino un accordo simile al testo di mercoledì, ma potenzialmente ancora peggiore. Lo scenario pessimo è che non si raggiunga alcuna intesa, con la possibilità di dover tentare nuove riunioni o di lasciare l’accordo in sospeso a tempo indefinito, il che equivarrebbe a seppellirlo».

“Una resa disgustosa”

Dopo tre anni e cinque tornate di negoziati, i delegati di circa 180 Paesi sono riuniti dal 5 agosto presso le Nazioni Unite a Ginevra per tentare di concludere il primo accordo internazionale contro l’inquinamento da plastica.

Il problema è così diffuso che microplastiche sono state rilevate sulle cime montuose più alte, nelle fosse oceaniche più profonde e in quasi ogni parte del corpo umano.

Nella sessione plenaria di mercoledì, Panama ha definito la bozza di accordo «semplicemente disgustosa. Non è ambizione: è resa». Dal canto suo, il Kenya ha denunciato che il testo è stato «notevolmente annacquato e ha perso il suo scopo originario».

Il WWF ha sottolineato che i Paesi più ambiziosi «dovrebbero ormai rendersi conto che il testo attuale non è accettabile per tutti gli Stati membri dell’ONU».

Zaynab Sadan, responsabile globale per le politiche sulla plastica del WWF, ha dichiarato all’AFP: «I ministri hanno l’opportunità di presentare un nuovo testo che includa divieti globali vincolanti e l’eliminazione graduale delle sostanze chimiche più dannose, oltre a un meccanismo che permetta di rafforzare l’accordo nel tempo». Ha aggiunto che «dovranno poi essere pronti a mettere il testo ai voti. Non esiste altra via per approvare un accordo significativo».