I negoziatori impegnati a raggiungere un accordo globale per combattere l’inquinamento da plastica avevano a disposizione solo poche ore, giovedì, per salvare l’intesa dopo che i colloqui erano precipitati nel caos.
I Paesi che puntano a compiere passi decisivi per affrontare il problema dei rifiuti plastici sono divisi da posizioni radicalmente opposte rispetto a quelle di un gruppo di Stati produttori di petrolio, al punto che, dopo tre anni di trattative, le possibilità di trovare un terreno comune entro venerdì appaiono scarse.
A poco più di un giorno dalla chiusura dei lavori, il presidente dei negoziati, Luis Vayas Valdivieso, ha presentato mercoledì una bozza basata su alcuni punti condivisi, nel tentativo di avvicinare le parti.
Il testo, tuttavia, ha irritato quasi tutti i partecipanti ed è stato smantellato dalle critiche successive di diversi Paesi.
Per i membri della cosiddetta “coalizione ambiziosa”, il documento si riduceva a un semplice accordo sulla gestione dei rifiuti, privo di azioni incisive come limitare la produzione o eliminare gradualmente le sostanze tossiche.
Per il “Gruppo di Paesi con idee affini”, guidato dalle nazioni del Golfo, la bozza oltrepassava di gran lunga le loro “linee rosse” e non faceva abbastanza per restringere l’ambito di ciò che sarebbero disposti a firmare.
Il brutto, il cattivo e il pessimo
Vayas ha proseguito fino a tarda notte di mercoledì con incontri con diverse delegazioni regionali.
Giovedì mattina, i Paesi membri dell’Unione europea hanno tenuto una riunione di coordinamento per fare il punto della situazione. Allo stesso modo, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo — che contribuiscono in minima parte all’inquinamento da plastica oceanica ma ne subiscono pesantemente le conseguenze — si sono riuniti per discutere una strategia comune.
Anche i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi, insieme al gruppo delle nazioni africane, hanno programmato riunioni a porte chiuse.
Successivamente, due blocchi regionali di primo piano, la “Coalizione ad alta ambizione” e il “Gruppo di Paesi con idee affini”, si sarebbero incontrati separatamente, per poi rientrare nella sessione plenaria nella sala principale del Palais des Nations di Ginevra con tutti i negoziatori.
Secondo Aleksandar Rankovic, del think tank The Common Initiative, Vayas «ha di fatto eliminato tutti i margini di manovra dei Paesi più ambiziosi», riducendo le possibilità di ottenere un testo migliore di quello attualmente sul tavolo.
«La situazione è molto semplice: ci sono solo due scenari — cattivo e pessimo — con in mezzo molta bruttezza», ha dichiarato Rankovic all’AFP. «Lo scenario cattivo è che i Paesi accettino un accordo simile al testo di mercoledì, ma potenzialmente ancora peggiore. Lo scenario pessimo è che non si raggiunga alcuna intesa, con la possibilità di dover tentare nuove riunioni o di lasciare l’accordo in sospeso a tempo indefinito, il che equivarrebbe a seppellirlo».
“Una resa disgustosa”
Dopo tre anni e cinque tornate di negoziati, i delegati di circa 180 Paesi sono riuniti dal 5 agosto presso le Nazioni Unite a Ginevra per tentare di concludere il primo accordo internazionale contro l’inquinamento da plastica.
Il problema è così diffuso che microplastiche sono state rilevate sulle cime montuose più alte, nelle fosse oceaniche più profonde e in quasi ogni parte del corpo umano.
Nella sessione plenaria di mercoledì, Panama ha definito la bozza di accordo «semplicemente disgustosa. Non è ambizione: è resa». Dal canto suo, il Kenya ha denunciato che il testo è stato «notevolmente annacquato e ha perso il suo scopo originario».
Il WWF ha sottolineato che i Paesi più ambiziosi «dovrebbero ormai rendersi conto che il testo attuale non è accettabile per tutti gli Stati membri dell’ONU».
Zaynab Sadan, responsabile globale per le politiche sulla plastica del WWF, ha dichiarato all’AFP: «I ministri hanno l’opportunità di presentare un nuovo testo che includa divieti globali vincolanti e l’eliminazione graduale delle sostanze chimiche più dannose, oltre a un meccanismo che permetta di rafforzare l’accordo nel tempo». Ha aggiunto che «dovranno poi essere pronti a mettere il testo ai voti. Non esiste altra via per approvare un accordo significativo».