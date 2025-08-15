Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che sarebbe favorevole a permettere ai giornalisti di entrare nella Striscia di Gaza, sotto assedio, per constatare di persona la situazione umanitaria e raccontarla.

Dall’ottobre 2023, quando Israele ha avviato il genocidio, l’ingresso di giornalisti stranieri a Gaza è vietato, salvo che avvenga con supervisione dell’esercito israeliano.

Parlando giovedì nello Studio Ovale, Trump ha affermato: «Vorrei che accadesse. Certo che sì. Per me sarebbe del tutto appropriato che i giornalisti entrassero. E, come sapete, il giornalismo è un lavoro molto pericoloso, ma mi piacerebbe che fosse possibile vedere con i propri occhi».

Le sue dichiarazioni arrivano dopo che oltre 100 giornalisti, fotoreporter e inviati di guerra di tutto il mondo hanno firmato una petizione chiedendo un accesso “immediato e senza restrizioni” alla stampa straniera per poter documentare in maniera indipendente il massacro in corso a Gaza.