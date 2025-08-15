POLITICA
2 min di lettura
Trump: i giornalisti dovrebbero essere ammessi a Gaza
Il presidente degli Stati Uniti sostiene gli appelli per garantire l’accesso indipendente dei media a Gaza.
Trump: i giornalisti dovrebbero essere ammessi a Gaza
Trump afferma che i giornalisti dovrebbero poter entrare a Gaza / AP
15 agosto 2025

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che sarebbe favorevole a permettere ai giornalisti di entrare nella Striscia di Gaza, sotto assedio, per constatare di persona la situazione umanitaria e raccontarla.

Dall’ottobre 2023, quando Israele ha avviato il genocidio, l’ingresso di giornalisti stranieri a Gaza è vietato, salvo che avvenga con supervisione dell’esercito israeliano.

Parlando giovedì nello Studio Ovale, Trump ha affermato: «Vorrei che accadesse. Certo che sì. Per me sarebbe del tutto appropriato che i giornalisti entrassero. E, come sapete, il giornalismo è un lavoro molto pericoloso, ma mi piacerebbe che fosse possibile vedere con i propri occhi».

Le sue dichiarazioni arrivano dopo che oltre 100 giornalisti, fotoreporter e inviati di guerra di tutto il mondo hanno firmato una petizione chiedendo un accesso “immediato e senza restrizioni” alla stampa straniera per poter documentare in maniera indipendente il massacro in corso a Gaza.

Suggerito

Nell’ambito dell’iniziativa “Diritto di informare” lanciata dal pluripremiato fotoreporter di guerra André Liohn, è stata diffusa una petizione firmata da importanti giornalisti, tra cui Alex Crawford di Sky News, Christiane Amanpour e Clarissa Ward della CNN, il giornalista Mehdi Hasan e il celebre fotografo di guerra Don McCullin.

I firmatari hanno esortato Israele a consentire ai giornalisti stranieri di entrare a Gaza in modo libero e trasparente, denunciando il divieto imposto alla stampa internazionale dall’inizio della guerra come “una chiara violazione del diritto del pubblico a essere informato”.

Organizzazioni per la libertà di stampa e gruppi umanitari hanno più volte chiesto a Israele di revocare le restrizioni, avvertendo che l’assenza di un giornalismo indipendente a Gaza costringe l’opinione pubblica mondiale a basarsi su narrazioni limitate, approvate dai militari, e sul lavoro di un ristretto numero di reporter locali, molti dei quali sono stati uccisi nel conflitto.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us