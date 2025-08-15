L’iniziativa arriva come risposta diretta alla strategia dei Repubblicani di conquistare cinque seggi in Texas. Giovedì, subito dopo una conferenza stampa dei Democratici, Newsom ha diffuso sui social un video della campagna.

L’Assemblea legislativa statale dovrà ora formalizzare la convocazione del voto, decisione attesa per la prossima settimana. I Democratici non hanno ancora reso note le mappe provvisorie, ma puntano a ottenere cinque seggi aggiuntivi.

Il via libera degli elettori è necessario perché una precedente legge ha trasferito il potere di disegnare i distretti da legislatori a una commissione indipendente.

“Giorno della Libertà in California”