L’iniziativa arriva come risposta diretta alla strategia dei Repubblicani di conquistare cinque seggi in Texas. Giovedì, subito dopo una conferenza stampa dei Democratici, Newsom ha diffuso sui social un video della campagna.
L’Assemblea legislativa statale dovrà ora formalizzare la convocazione del voto, decisione attesa per la prossima settimana. I Democratici non hanno ancora reso note le mappe provvisorie, ma puntano a ottenere cinque seggi aggiuntivi.
Il via libera degli elettori è necessario perché una precedente legge ha trasferito il potere di disegnare i distretti da legislatori a una commissione indipendente.
“Giorno della Libertà in California”
Parlando ai suoi sostenitori al Democracy Center di Los Angeles, Newsom ha dichiarato: «Donald Trump, hai svegliato l’orso e noi risponderemo», richiamando il simbolo dello Stato, che conta 39 milioni di abitanti.
Considerato da molti un possibile aspirante alla Casa Bianca, Newsom è diventato una delle voci più critiche nei confronti di Trump in un Partito Democratico che cerca di rialzarsi dopo la sconfitta elettorale dello scorso anno.
Lo scontro politico tra i due si è intensificato più volte, anche in occasione delle operazioni federali contro gli immigrati a Los Angeles.