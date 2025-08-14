I commenti di Trump arrivano mentre si prepara a incontrare Putin faccia a faccia per la prima volta nel suo secondo mandato presidenziale. Secondo quanto riferito, il vertice si terrà ad Anchorage, la città più popolosa dell’Alaska, e potrebbe aprire la strada a un secondo incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky.

“C’è una possibilità molto alta che ci sarà un secondo incontro. Sarà più produttivo del primo, perché in quello iniziale cercherò di capire dove ci troviamo e cosa stiamo facendo,” ha dichiarato Trump.

“Se il primo incontro andrà bene, ne faremo un secondo subito dopo. Vorrei farlo quasi immediatamente e, se lo desiderano, organizzeremo rapidamente un incontro tra il Presidente Putin, il Presidente Zelensky e me,” ha aggiunto Trump, sottolineando che durante il vertice di venerdì si potrebbero ottenere “cose straordinarie”, ma che l’obiettivo principale è “preparare il terreno” per il prossimo vertice trilaterale.

Trump ha anche sottolineato che un tale incontro potrebbe non avere luogo: “Se non otterrò le risposte necessarie e riterrò che un secondo incontro non sia appropriato, allora non lo faremo”.