Prima del vertice in Alaska, Trump alla Russia: “Affronterete gravi conseguenze”
Trump afferma che il vertice in Alaska sarà probabilmente seguito da un altro incontro trilaterale tra lui, Putin e Zelenskyy.
Trump incontrerà Putin per la prima volta del suo secondo mandato in Alaska. / Reuters
14 agosto 2025

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato il Presidente russo Vladimir Putin di “conseguenze molto serie” se non porrà fine alla guerra in Ucraina, in vista del vertice previsto in Alaska.

Mercoledì, parlando al Kennedy Center di Washington, Trump ha risposto alla domanda se la Russia potrebbe affrontare sanzioni nel caso in cui non si ponesse fine al conflitto, dicendo: “Sì, le affronteranno. Conseguenze molto serie”.

Queste dichiarazioni sono arrivate solo poche ore dopo che Trump aveva partecipato a un incontro virtuale con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri leader europei. Il Presidente degli Stati Uniti ha descritto l’incontro come “molto positivo”, aggiungendo: “Darei 10 su 10 a questo incontro, è stato molto, molto amichevole”.

Un secondo incontro

I commenti di Trump arrivano mentre si prepara a incontrare Putin faccia a faccia per la prima volta nel suo secondo mandato presidenziale. Secondo quanto riferito, il vertice si terrà ad Anchorage, la città più popolosa dell’Alaska, e potrebbe aprire la strada a un secondo incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky.

“C’è una possibilità molto alta che ci sarà un secondo incontro. Sarà più produttivo del primo, perché in quello iniziale cercherò di capire dove ci troviamo e cosa stiamo facendo,” ha dichiarato Trump.

“Se il primo incontro andrà bene, ne faremo un secondo subito dopo. Vorrei farlo quasi immediatamente e, se lo desiderano, organizzeremo rapidamente un incontro tra il Presidente Putin, il Presidente Zelensky e me,” ha aggiunto Trump, sottolineando che durante il vertice di venerdì si potrebbero ottenere “cose straordinarie”, ma che l’obiettivo principale è “preparare il terreno” per il prossimo vertice trilaterale.

Trump ha anche sottolineato che un tale incontro potrebbe non avere luogo: “Se non otterrò le risposte necessarie e riterrò che un secondo incontro non sia appropriato, allora non lo faremo”.

