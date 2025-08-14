Mercoledì, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha reagito con ironia all'offerta, mettendo in dubbio la credibilità del premier israeliano.

In un post pubblicato su X, Pezeshkian ha sottolineato che Israele impedisce l'accesso all'acqua e agli alimenti ai palestinesi, dichiarando: «Un regime che priva di acqua e cibo la popolazione di Gaza vorrebbe portare l'acqua in Iran? Questa non è altro che un'illusione».

Durante una riunione del Consiglio dei ministri a Teheran, il capo di Stato iraniano ha dichiarato: «Coloro che si presentano con un'immagine ingannevole affermano falsamente di avere compassione per il popolo iraniano. Considerate innanzitutto la situazione di Gaza e la condizione della sua popolazione vulnerabile, in particolare dei bambini che soffrono per la fame e per la mancanza di accesso all'acqua potabile e ai medicinali. Tutto questo avviene a causa dell'assedio imposto da un regime oppressivo».