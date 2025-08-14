POLITICA
2 min di lettura
Pezeshkian respinge la "soluzione condizionata" di Netanyahu
IIn un videomessaggio martedì, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso di aiutare a risolvere la grave carenza idrica in Iran, a condizione che gli iraniani "si liberino" dell'attuale governo.
Pezeshkian respinge la "soluzione condizionata" di Netanyahu
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian parla durante un incontro a Ilam, Iran, il 12 giugno 2025. / Reuters
14 agosto 2025

Mercoledì, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha reagito con ironia all'offerta, mettendo in dubbio la credibilità del premier israeliano.

In un post pubblicato su X, Pezeshkian ha sottolineato che Israele impedisce l'accesso all'acqua e agli alimenti ai palestinesi, dichiarando: «Un regime che priva di acqua e cibo la popolazione di Gaza vorrebbe portare l'acqua in Iran? Questa non è altro che un'illusione».

Durante una riunione del Consiglio dei ministri a Teheran, il capo di Stato iraniano ha dichiarato: «Coloro che si presentano con un'immagine ingannevole affermano falsamente di avere compassione per il popolo iraniano. Considerate innanzitutto la situazione di Gaza e la condizione della sua popolazione vulnerabile, in particolare dei bambini che soffrono per la fame e per la mancanza di accesso all'acqua potabile e ai medicinali. Tutto questo avviene a causa dell'assedio imposto da un regime oppressivo».

Suggerito

A giugno, Israele ha condotto raid aerei contro l'Iran che hanno causato la morte di circa 1.100 persone, tra cui numerosi alti comandanti militari. In seguito agli attacchi di rappresaglia iraniani, in Israele hanno perso la vita 28 persone.

Domenica, parlando a un gruppo di funzionari, Pezeshkian ha ammesso: «Non abbiamo acqua, né nelle nostre mani né nelle nostre dighe. Allora ditemi, cosa dovremmo fare? Che qualcuno venga a dirmelo. Ci troviamo di fronte a una crisi grave e inimmaginabile». Il presidente ha aggiunto che il suo governo è in contatto con esperti impegnati a trovare soluzioni alla crisi.

Secondo gli esperti, la siccità protratta da anni e gli errori nella gestione delle risorse idriche sono all'origine dell'attuale emergenza.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us