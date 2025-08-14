Negli ultimi tre giorni, l'esercito israeliano ha raso al suolo più di 300 abitazioni nell'area di Zeitun, a Gaza. Secondo la Protezione Civile, si tratta di un'operazione deliberatamente mirata contro aree residenziali civili.

Il portavoce della Protezione Civile di Gaza, Mahmud Basal, ha dichiarato mercoledì che le forze israeliane hanno condotto attacchi intensi contro il quartiere, prendendo di mira in particolare edifici di cinque o più piani.

Basal ha sottolineato che gli esplosivi utilizzati hanno provocato il crollo di strutture circostanti e che alcune abitazioni sono state demolite mentre all'interno si trovavano ancora i residenti.

«Le demolizioni sono state eseguite senza alcun preavviso e l'intensità dei bombardamenti ha impedito alle squadre di soccorso di raggiungere i feriti», ha affermato.

Il quartiere di Zeitun, situato nel centro di Gaza, è stato ripetutamente colpito durante questo massacro. Secondo fonti palestinesi, le ultime distruzioni fanno parte di un piano più ampio che Israele starebbe portando avanti per distruggere le infrastrutture civili e svuotare la zona.

Le squadre della Protezione Civile hanno riferito di avere difficoltà a raggiungere molte aree a causa dei bombardamenti in corso, esprimendo il timore che sotto le macerie possano trovarsi ancora persone intrappolate.

Testimoni oculari hanno raccontato che in alcune zone di Zeitun interi isolati sono stati rasi al suolo.