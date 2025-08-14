POLITICA
2 min di lettura
Zeitun, Gaza: Israele distrugge oltre 300 case in tre giorni
La Protezione Civile denuncia: colpiti edifici multipiano, vittime intrappolate sotto le macerie.
Zeitun, Gaza: Israele distrugge oltre 300 case in tre giorni
Il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir autorizza il piano di occupazione di Gaza. / AP
14 agosto 2025

Negli ultimi tre giorni, l'esercito israeliano ha raso al suolo più di 300 abitazioni nell'area di Zeitun, a Gaza. Secondo la Protezione Civile, si tratta di un'operazione deliberatamente mirata contro aree residenziali civili.

Il portavoce della Protezione Civile di Gaza, Mahmud Basal, ha dichiarato mercoledì che le forze israeliane hanno condotto attacchi intensi contro il quartiere, prendendo di mira in particolare edifici di cinque o più piani.

Basal ha sottolineato che gli esplosivi utilizzati hanno provocato il crollo di strutture circostanti e che alcune abitazioni sono state demolite mentre all'interno si trovavano ancora i residenti.

«Le demolizioni sono state eseguite senza alcun preavviso e l'intensità dei bombardamenti ha impedito alle squadre di soccorso di raggiungere i feriti», ha affermato.

Il quartiere di Zeitun, situato nel centro di Gaza, è stato ripetutamente colpito durante questo massacro. Secondo fonti palestinesi, le ultime distruzioni fanno parte di un piano più ampio che Israele starebbe portando avanti per distruggere le infrastrutture civili e svuotare la zona.

Le squadre della Protezione Civile hanno riferito di avere difficoltà a raggiungere molte aree a causa dei bombardamenti in corso, esprimendo il timore che sotto le macerie possano trovarsi ancora persone intrappolate.

Testimoni oculari hanno raccontato che in alcune zone di Zeitun interi isolati sono stati rasi al suolo.

Suggerito

Il conflitto a Gaza

Il massacro condotto da Israele a Gaza, iniziato nell'ottobre 2023, ha provocato, secondo le autorità sanitarie locali, la morte di oltre 61.700 palestinesi, quasi la metà dei quali donne e bambini.

La demolizione delle abitazioni ha costretto centinaia di migliaia di persone a lasciare le proprie case, molte delle quali vivono oggi in tende sovraffollate o in edifici danneggiati.

Lo scorso novembre, la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della Difesa Yoav Gallant, accusati di crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Israele è inoltre sotto processo presso la Corte internazionale di giustizia con l'accusa di genocidio.

Le organizzazioni internazionali umanitarie hanno più volte denunciato che la distruzione su vasta scala di proprietà civili a Gaza da parte di Israele costituisce una violazione del diritto internazionale, violando le norme che vietano le punizioni collettive e gli attacchi contro le infrastrutture civili.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us