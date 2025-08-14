MONDO
3 min di lettura
Giordania e altri Paesi arabi denunciano le parole di Netanyahu
Condanna dagli Stati arabi alle dichiarazioni di Netanyahu sul “Grande Israele”: “minaccia alla sovranità”
Giordania e altri Paesi arabi denunciano le parole di Netanyahu
Stati arabi condannano le dichiarazioni di Netanyahu su una "Grande Israele" come "minaccia alla sovranità" / AP
14 agosto 2025

Giordania, Palestina, Qatar, Arabia Saudita e Lega Araba hanno condannato le affermazioni del primo ministro israeliano, definendole un pericoloso aggravamento delle tensioni.

Molti Stati arabi hanno condannato le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha espresso la sua adesione alla visione del “Grande Israele”, affermando che tali parole rappresentano una minaccia alla sovranità degli Stati e una violazione del diritto internazionale.

Martedì, in un’intervista al canale i24, Netanyahu ha dichiarato di essere “molto legato” alla visione del “Grande Israele”, definendosi “un uomo con una missione storica e spirituale” che rappresenta “le generazioni di ebrei che hanno sognato di venire qui e le generazioni che verranno dopo di loro”.

Il termine “Grande Israele” nella politica israeliana indica un’espansione territoriale che comprenderebbe la Cisgiordania occupata, Gaza sotto assedio, le alture del Golan siriane occupate, la penisola del Sinai in Egitto e alcune zone della Giordania.

Il Ministero degli Esteri giordano ha definito le parole di Netanyahu “un tentativo di creare una tensione pericolosa e provocatoria”, affermando che tali dichiarazioni minacciano la sovranità degli Stati e violano la Carta delle Nazioni Unite. Il ministero ha aggiunto che queste “affermazioni frutto di fantasia” non ridurranno i diritti legittimi del popolo palestinese e serviranno solo ad alimentare “cicli di violenza e conflitto” a Gaza e in Cisgiordania occupata.

L’Autorità palestinese ha definito tali dichiarazioni “volontà di ignorare i diritti legittimi del popolo palestinese” e “una pericolosa provocazione e tensione che minaccia la sicurezza regionale”, ribadendo il proprio impegno a favore di uno Stato palestinese indipendente entro i confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale.

Suggerito

Il Ministero degli Esteri del Qatar ha affermato che queste parole riflettono “l’arroganza dell’amministrazione dell’occupazione, il suo approccio nell’alimentare crisi e conflitti e la violazione palese della sovranità degli Stati”, dichiarando il proprio sostegno a sforzi per una “pace giusta, globale e sostenibile”.

L’Arabia Saudita ha respinto “idee e progetti espansionistici”, riaffermando “il diritto storico e giuridico del popolo palestinese di fondare uno Stato indipendente e sovrano sui propri territori”.

La Lega Araba ha condannato “le tendenze aggressive ed espansionistiche” di Israele, avvertendo che costituiscono “una grave minaccia alla sicurezza nazionale araba collettiva”.

Il genocidio di Israele a Gaza

Dal mese di ottobre 2023, Israele porta avanti un genocidio su larga scala a Gaza, uccidendo oltre 61.700 palestinesi, quasi la metà dei quali donne e bambini.

La Corte penale internazionale, lo scorso novembre, ha emesso un mandato di arresto contro Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l’umanità a Gaza. Israele deve inoltre affrontare un processo per genocidio presso la Corte internazionale di giustizia.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us