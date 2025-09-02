Il portavoce del governo provvisorio afghano ha dichiarato che il numero delle vittime del terremoto che ha colpito l'Afghanistan orientale nella notte di sabato ha superato quota 1.400.

Martedì, la Croce Rossa afghana ha dichiarato in un post su X che almeno 3.251 persone sono rimaste ferite e che il terremoto ha causato il crollo di oltre 8.000 case.

Il terremoto di magnitudo 6 che ha colpito il Paese è stato il terzo più forte dal 2021, in un Paese già devastato dalla guerra.

L'Istituto geologico degli Stati Uniti ha registrato che il terremoto si è verificato alle 23:47 ora locale (19:17 GMT). Il terremoto ha avuto epicentro a 27 chilometri a est-nord-est di Jalalabad, a una profondità di 8 chilometri. Durante il terremoto, la maggior parte dei cittadini si trovava all’interno delle proprie case.

Molti villaggi sono stati distrutti nella regione di Kunar, la più colpita dal terremoto. Abdul Ghani, portavoce del governo provvisorio afghano nella provincia di Kunar, ha dichiarato che le squadre di soccorso e di assistenza hanno raggiunto le zone colpite dal terremoto e che le operazioni di soccorso sono in corso.

Ghani ha affermato che “il numero dei morti potrebbe aumentare, poiché molte persone sono ancora sepolte sotto le macerie”.

Ghani ha aggiunto che decine di case sono state distrutte nei distretti di Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi e Chapa Dara.