Terremoto in Afghanistan: vittime oltre 1.400, proseguono i soccorsi
Oltre 3.200 persone risultano ferite e più di 8.000 case sono state distrutte.
Afgani feriti ricevono cure all'ospedale di Nangarhar a Jalalabad, Afghanistan. / AA
2 settembre 2025

Il portavoce del governo provvisorio afghano ha dichiarato che il numero delle vittime del terremoto che ha colpito l'Afghanistan orientale nella notte di sabato ha superato quota 1.400.

Martedì, la Croce Rossa afghana ha dichiarato in un post su X che almeno 3.251 persone sono rimaste ferite e che il terremoto ha causato il crollo di oltre 8.000 case.

Il terremoto di magnitudo 6 che ha colpito il Paese è stato il terzo più forte dal 2021, in un Paese già devastato dalla guerra.

L'Istituto geologico degli Stati Uniti ha registrato che il terremoto si è verificato alle 23:47 ora locale (19:17 GMT). Il terremoto ha avuto epicentro a 27 chilometri a est-nord-est di Jalalabad, a una profondità di 8 chilometri. Durante il terremoto, la maggior parte dei cittadini si trovava all’interno delle proprie case.

Molti villaggi sono stati distrutti nella regione di Kunar, la più colpita dal terremoto. Abdul Ghani, portavoce del governo provvisorio afghano nella provincia di Kunar, ha dichiarato che le squadre di soccorso e di assistenza hanno raggiunto le zone colpite dal terremoto e che le operazioni di soccorso sono in corso.

Ghani ha affermato che “il numero dei morti potrebbe aumentare, poiché molte persone sono ancora sepolte sotto le macerie”.

Ghani ha aggiunto che decine di case sono state distrutte nei distretti di Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi e Chapa Dara.

Il governo provvisorio afghano ha dichiarato lunedì di aver inviato aiuti umanitari e squadre mediche nella regione e che ulteriori aiuti sono in arrivo da Kabul.

Anche i paesi confinanti, come Pakistan, Iran, Cina e India, e i paesi occidentali si sono impegnati a inviare aiuti all'Afghanistan.

Un funzionario delle Nazioni Unite ha dichiarato martedì che i danni alle strade hanno impedito l'accesso alle zone colpite dal terremoto e che questo è stato il principale ostacolo per le squadre di soccorso.

Le operazioni di soccorso nelle zone montuose vengono condotte con elicotteri.

Indrika Ratwatte, coordinatore degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite in Afghanistan, ha dichiarato in una conferenza stampa tenuta a Kabul: “Si sono verificati numerosi smottamenti e cadute di massi, che hanno limitato notevolmente l'accessibilità nelle prime 24 ore”.

Ratwatt ha aggiunto: “La sfida più grande è raggiungere queste zone remote perché le strade sono gravemente danneggiate”.

