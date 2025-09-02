Martedì, il Paese ha celebrato l’80° anniversario della proclamazione dell’indipendenza con la più grande cerimonia mai organizzata fino ad oggi. Migliaia di patrioti hanno sfilato in ordine, sotto bandiere sventolanti, per onorare questa giornata storica.

Il corteo all’alba ha visto la partecipazione di circa 40.000 persone, tra militari e civili, per celebrare il momento in cui il leader comunista Ho Chi Minh fondò la “Repubblica Democratica del Vietnam”, liberando il Paese dal dominio francese.

Carri armati, droni e batterie di missili hanno attraversato le strade, mentre elicotteri e aerei sorvolavano la folla di centinaia di migliaia di persone. La maestosa parata si è svolta sotto il sole cocente del mattino.

Pham Thanh Van, 78 anni, veterano di guerra, ha assistito alla cerimonia in prima fila davanti al mausoleo di Ho Chi Minh, indossando la divisa decorata con le medaglie ottenute durante i combattimenti contro le truppe americane.

“Questa sarà la mia ultima memoria. Non dimenticateci. Mi sento molto orgoglioso. L’indipendenza ha portato sviluppo e prosperità al Paese. Valeva la pena combattere per questo”, ha dichiarato Van.

Il leader di alto livello di Hanoi, To Lam, ha pronunciato un discorso durante la cerimonia alla quale hanno partecipato anche Zhao Leji, presidente del Congresso Nazionale del Popolo cinese e terzo più alto funzionario della Cina, l’ex primo ministro cambogiano Hun Sen e il presidente cubano Miguel Diaz-Canel.

Lam ha dichiarato: “In questo momento sacro rendiamo omaggio ai nostri antenati. La nostra nazione ha superato innumerevoli difficoltà. Il Paese si è trasformato da colonia a nazione indipendente e unita, avanzando con passo sicuro verso la modernizzazione e un’integrazione profonda.”

Soldati cinesi e russi hanno marciato insieme ai loro colleghi vietnamiti durante la parata durata due ore. La cerimonia è iniziata con il sorvolo di una flotta di elicotteri che portavano le bandiere gialle con la stella del Vietnam e le bandiere rosse con falce e martello.

In seguito, giovani vestiti con abiti tradizionali hanno danzato tra enormi decorazioni floreali, mentre unità di artiglieria hanno effettuato salve commemorative e la guardia d’onore della polizia, in uniformi bianche, ha sfilato in perfetto ordine.