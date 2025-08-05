Inefficace

Il Ministero della Salute ha riferito che almeno 1.516 persone in cerca di aiuti sono state uccise e altre 10.067 ferite dal fuoco israeliano vicino ai centri di distribuzione di aiuti gestiti dagli Stati Uniti a Gaza dal 27 maggio.

Il piano di aiuti elaborato da Israele è stato ampiamente criticato come inefficace e definito una “trappola mortale” per i civili affamati.

Rifiutando gli appelli internazionali per un cessate il fuoco, l'esercito israeliano ha portato avanti un'offensiva brutale su Gaza dal 7 ottobre 2023, uccidendo quasi 61.000 palestinesi, quasi la metà dei quali donne e bambini. L'offensiva militare israeliana ha devastato l'enclave e l'ha portata sull'orlo della carestia.

Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra sull'enclave.