Israele sostiene di stare facilitando l'ingresso delle merci nel settore privato a Gaza
Il Ministero della Salute palestinese riferisce che almeno 1.516 richiedenti aiuto uccisi e 10.067 feriti dal fuoco israeliano vicino ai centri di aiuto, a Gaza, dal 27 maggio.
5 agosto 2025

Il governo israeliano ha approvato un meccanismo per consentire quella che ha definito un'entrata “graduale e controllata” di beni nella Striscia di Gaza, sotto blocco, attraverso il settore privato.

“Questo mira ad aumentare il volume degli aiuti che entrano a Gaza, riducendo al contempo la dipendenza dalla raccolta di aiuti da parte delle Nazioni Unite e delle organizzazioni internazionali,” ha dichiarato martedì COGAT, l'agenzia militare israeliana che applica il blocco sull'enclave.

Secondo l'agenzia, un numero limitato di commercianti locali è stato approvato come parte del nuovo meccanismo.

La decisione arriva in un contesto di stretto blocco israeliano che ha lasciato i 2,4 milioni di abitanti di Gaza sull'orlo della carestia.

Secondo il Ministero della Salute palestinese a Gaza, almeno 180 persone, tra cui 93 bambini, sono morte per fame e malnutrizione dall'ottobre 2023.

L'Ufficio governativo palestinese per i Media a Gaza ha dichiarato lunedì che Israele ha permesso l'ingresso di soli 674 camion di aiuti dal 27 luglio, pari solo al 14% del fabbisogno minimo giornaliero dell'enclave, stimato in 600 camion.

Inefficace

Il Ministero della Salute ha riferito che almeno 1.516 persone in cerca di aiuti sono state uccise e altre 10.067 ferite dal fuoco israeliano vicino ai centri di distribuzione di aiuti gestiti dagli Stati Uniti a Gaza dal 27 maggio.

Il piano di aiuti elaborato da Israele è stato ampiamente criticato come inefficace e definito una “trappola mortale” per i civili affamati.

Rifiutando gli appelli internazionali per un cessate il fuoco, l'esercito israeliano ha portato avanti un'offensiva brutale su Gaza dal 7 ottobre 2023, uccidendo quasi 61.000 palestinesi, quasi la metà dei quali donne e bambini. L'offensiva militare israeliana ha devastato l'enclave e l'ha portata sull'orlo della carestia.

Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra sull'enclave.

