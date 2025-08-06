MONDO
2 min di lettura
Taiwan arresta tre persone per sospetto furto di segreti commerciali sui chip
TSMC scopre un accesso insolito a file riservati, sollevando la possibilità che tre dei suoi dipendenti abbiano ottenuto illegalmente tecnologia fondamentale, secondo quanto riportato.
Taiwan arresta tre persone per sospetto furto di segreti commerciali sui chip
A marzo, TSMC ha annunciato un investimento aggiuntivo di 165 miliardi di dollari negli Stati Uniti per alimentare il futuro dell'intelligenza artificiale. / Reuters
12 ore fa

Taiwan ha arrestato tre dipendenti della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) con l'accusa di aver sottratto segreti industriali relativi alla tecnologia avanzata dei chip a 2 nanometri dell'azienda.

TSMC ha scoperto accessi insoliti a file riservati, sollevando il sospetto che tre dei suoi dipendenti abbiano ottenuto illegalmente tecnologie fondamentali, ha riportato martedì Focus Taiwan, citando i procuratori locali.

L'azienda ha denunciato il caso ai procuratori, che hanno condotto perquisizioni e arresti tra il 25 e il 28 luglio.

La Legge sulla Sicurezza Nazionale di Taiwan rende illegale divulgare segreti industriali relativi a tecnologie fondamentali nazionali a entità straniere o ostili senza autorizzazione.

L'incidente rappresenta il primo caso di accesso non autorizzato a tale tecnologia, e i procuratori stanno indagando sui motivi e sulle potenziali fughe di informazioni future.

recommended

Lo sviluppo si è verificato mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito martedì che TSMC potrebbe investire 300 miliardi di dollari in Arizona, quasi raddoppiando l'investimento totale precedentemente annunciato dall'azienda in America.

“Taiwan sta arrivando e spenderà 300 miliardi di dollari in Arizona per costruire il più grande impianto al mondo per chip e semiconduttori,” ha dichiarato Trump in un'intervista a CNBC.

L'azienda, tuttavia, non ha confermato questa affermazione, e le sue azioni sono calate mercoledì.

TSMC aveva annunciato a marzo che avrebbe “ampliato il suo investimento negli Stati Uniti a 165 miliardi di dollari per alimentare il futuro dell'IA”, nonostante i negoziati tariffari in corso tra Taipei e Washington DC.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us