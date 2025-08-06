Taiwan ha arrestato tre dipendenti della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) con l'accusa di aver sottratto segreti industriali relativi alla tecnologia avanzata dei chip a 2 nanometri dell'azienda.

TSMC ha scoperto accessi insoliti a file riservati, sollevando il sospetto che tre dei suoi dipendenti abbiano ottenuto illegalmente tecnologie fondamentali, ha riportato martedì Focus Taiwan, citando i procuratori locali.

L'azienda ha denunciato il caso ai procuratori, che hanno condotto perquisizioni e arresti tra il 25 e il 28 luglio.

La Legge sulla Sicurezza Nazionale di Taiwan rende illegale divulgare segreti industriali relativi a tecnologie fondamentali nazionali a entità straniere o ostili senza autorizzazione.

L'incidente rappresenta il primo caso di accesso non autorizzato a tale tecnologia, e i procuratori stanno indagando sui motivi e sulle potenziali fughe di informazioni future.