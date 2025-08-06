In una scena commovente all'aeroporto internazionale Logan di Boston, tre ragazze provenienti da Gaza sono sbarcate sul suolo statunitense tra applausi, sventolando bandiere palestinesi e accolte da volontari entusiasti.

Fanno parte di un più ampio sforzo di evacuazione guidato da HEAL Palestine, un'organizzazione no-profit con sede in Ohio che fornisce supporto urgente e a lungo termine ai bambini palestinesi e alle loro famiglie.

Tra coloro che sono arrivati c'era Rahaf Al-Dalou, una ragazza di 14 anni che ha riportato gravi ustioni e ferite da schegge in un attacco aereo israeliano che, secondo l'organizzazione sponsor, ha ucciso sua madre e tre fratelli.

All'aeroporto di Boston, Rahaf è stata riunita con sua zia, El-Khalili, la cui presenza ha offerto un raro momento di familiarità dopo un viaggio straziante.

“Rahaf è parte di me ed è parte di Gaza,” ha detto El-Khalili in arabo. “È così, così difficile per me,” ha aggiunto riguardo alla riunione. “Perché poi ricordo mia sorella [defunta], i suoi figli [defunti], e poi penso ai miei figli.”

El-Khalili vive negli Stati Uniti da oltre un anno, accompagnando suo cugino Adam, che sta ricevendo cure mediche a Dallas dopo un'amputazione alla gamba.

Rimane profondamente legata ai parenti a Gaza, tra cui sette figlie, che ha descritto come spaventate e affamate. “Hanno paura e sono affamate,” ha detto. “L'ultima volta che le ho viste [in videochiamata], sembravano così magre per la mancanza di cibo. È difficile per me mangiare sapendo questo.”

Le altre due ragazze, entrambe di 12 anni, affrontano gravi sfide di salute. Seba Abuabeda è una doppia amputata e continuerà le sue cure a Seattle. Rahaf Abuawwad sta combattendo contro condizioni mediche croniche aggravate dal collasso del sistema sanitario di Gaza e si dirigerà a Columbus, Ohio.

Questo gruppo si unisce ad altri 11 bambini palestinesi portati negli Stati Uniti questa settimana da HEAL Palestine, con un totale di 62 bambini che finora hanno avuto accesso a strutture mediche statunitensi. La maggior parte soffre di amputazioni o gravi ustioni. Molti saranno ospitati da famiglie o in alloggi ospedalieri durante il trattamento.

Condizioni oltre l'immaginabile

Nora Khalil, una volontaria dell'organizzazione, ha sottolineato la malnutrizione come una delle principali sfide che i bambini a Gaza devono affrontare.