Da Gaza a Boston: Ragazze palestinesi ferite arrivano negli Stati Uniti per cure mediche urgenti
Tre ragazze palestinesi con gravi ustioni, ferite da schegge e amputazioni arrivano negli Stati Uniti per cure salvavita, mentre il sistema sanitario di Gaza è al collasso e gli aiuti sono limitati a causa dell'occupazione israeliana in corso.
Questo gruppo si unisce agli 11 bambini palestinesi portati negli Stati Uniti questa settimana da HEAL Palestine. / Foto: wbur.org / Others
14 ore fa

In una scena commovente all'aeroporto internazionale Logan di Boston, tre ragazze provenienti da Gaza sono sbarcate sul suolo statunitense tra applausi, sventolando bandiere palestinesi e accolte da volontari entusiasti.

Fanno parte di un più ampio sforzo di evacuazione guidato da HEAL Palestine, un'organizzazione no-profit con sede in Ohio che fornisce supporto urgente e a lungo termine ai bambini palestinesi e alle loro famiglie.

Tra coloro che sono arrivati c'era Rahaf Al-Dalou, una ragazza di 14 anni che ha riportato gravi ustioni e ferite da schegge in un attacco aereo israeliano che, secondo l'organizzazione sponsor, ha ucciso sua madre e tre fratelli.

All'aeroporto di Boston, Rahaf è stata riunita con sua zia, El-Khalili, la cui presenza ha offerto un raro momento di familiarità dopo un viaggio straziante.

“Rahaf è parte di me ed è parte di Gaza,” ha detto El-Khalili in arabo. “È così, così difficile per me,” ha aggiunto riguardo alla riunione. “Perché poi ricordo mia sorella [defunta], i suoi figli [defunti], e poi penso ai miei figli.”

El-Khalili vive negli Stati Uniti da oltre un anno, accompagnando suo cugino Adam, che sta ricevendo cure mediche a Dallas dopo un'amputazione alla gamba.

Rimane profondamente legata ai parenti a Gaza, tra cui sette figlie, che ha descritto come spaventate e affamate. “Hanno paura e sono affamate,” ha detto. “L'ultima volta che le ho viste [in videochiamata], sembravano così magre per la mancanza di cibo. È difficile per me mangiare sapendo questo.”

Le altre due ragazze, entrambe di 12 anni, affrontano gravi sfide di salute. Seba Abuabeda è una doppia amputata e continuerà le sue cure a Seattle. Rahaf Abuawwad sta combattendo contro condizioni mediche croniche aggravate dal collasso del sistema sanitario di Gaza e si dirigerà a Columbus, Ohio.

Questo gruppo si unisce ad altri 11 bambini palestinesi portati negli Stati Uniti questa settimana da HEAL Palestine, con un totale di 62 bambini che finora hanno avuto accesso a strutture mediche statunitensi. La maggior parte soffre di amputazioni o gravi ustioni. Molti saranno ospitati da famiglie o in alloggi ospedalieri durante il trattamento.

Condizioni oltre l'immaginabile

Nora Khalil, una volontaria dell'organizzazione, ha sottolineato la malnutrizione come una delle principali sfide che i bambini a Gaza devono affrontare.

Ha evidenziato la gravità della situazione, affermando: “Le condizioni in cui vivono ora sono più orribili di ciò che vediamo nei film.” Khalil ha aggiunto che i bambini riceveranno cure mediche immediate per trattare le loro ferite e la malnutrizione, seguite da un'assistenza continua per supportare il loro recupero.

Martha Miller, un'infermiera di Boston e membro di Doctors Against Genocide, era tra coloro che si sono radunati all'aeroporto per accogliere i bambini. Ha detto che la sua presenza era motivata dal desiderio di supportare le famiglie in arrivo da Gaza.

“Offrire un benvenuto a qualcuno che ha passato così tanto,” ha detto Miller, aggiungendo: “Sono molto turbata da ciò che il nostro governo e il nostro paese stanno facendo in Palestina, quindi questo è un modo per fare qualcosa di positivo.”

Blocco israeliano aggrava la carestia

Dopo la decisione di Israele di porre fine al cessate il fuoco con il gruppo di resistenza palestinese Hamas a marzo, è stato imposto un blocco totale su cibo e forniture essenziali dirette a Gaza, scatenando una diffusa condanna da parte della comunità internazionale.

Il Ministero della Salute palestinese ha riportato il 1° agosto che altri sette palestinesi a Gaza sono morti di fame, portando il totale delle morti causate dalla fame indotta da Israele dall'ottobre 2023 a 169, inclusi 93 bambini.

Il Programma Alimentare Mondiale (WFP) stima che un palestinese su quattro a Gaza affronti condizioni simili alla fame, con 100.000 donne e bambini che soffrono di malnutrizione acuta.

Il genocidio di Israele a Gaza, iniziato nell'ottobre 2023, ha ucciso quasi 61.000 palestinesi, secondo il Ministero della Salute di Gaza, la maggior parte dei quali donne e bambini.

Gli esperti, tuttavia, sostengono che il bilancio reale delle vittime superi di gran lunga i rapporti ufficiali, stimando che potrebbe essere fino a 200.000.

