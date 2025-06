Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si recherà martedì a Fort Bragg, nella Carolina del Nord, per celebrare il 250° anniversario dell'Esercito americano.

Nel frattempo, Trump sta dispiegando l'esercito nel tentativo di placare le proteste sull'immigrazione a Los Angeles. Secondo il Pentagono, all'evento di martedì parteciperanno anche il Segretario alla Difesa Pete Hegseth e il Segretario dell'Esercito Dan Driscoll, insieme a membri delle forze armate, veterani e le loro famiglie.

La visita includerà incontri con soldati e famiglie militari, oltre all'osservazione di esercitazioni e altre attività pianificate come parte dell'inizio ufficiale delle celebrazioni per il compleanno dell'Esercito. Fort Bragg, situata vicino a Fayetteville, Carolina del Nord, funge da quartier generale per il Comando delle Operazioni Speciali dell'Esercito degli Stati Uniti. Unità altamente addestrate come i Berretti Verdi e i Rangers hanno base lì.

Migliaia di truppe dispiegate mentre crescono le proteste

Trump ha promosso l'anniversario dell'Esercito come motivo per organizzare una parata militare a Washington, DC, sabato, che coincide anche con il suo 79° compleanno. Carri armati e altri veicoli attraverseranno le strade della città, ricordando come il presidente repubblicano stia rimodellando le forze armate dopo il suo ritorno alla Casa Bianca quest'anno.

Trump ha autorizzato il dispiegamento di 4.000 soldati della Guardia Nazionale nella città, nonostante le obiezioni del governatore democratico della California, Gavin Newsom. Circa 700 Marines erano inoltre previsti per essere formalmente dispiegati a Los Angeles per sedare i disordini iniziati come proteste contro i raid sull'immigrazione.

La California fa causa a Trump per il dispiegamento militare

La California ha intentato una causa contro Trump per il dispiegamento, con il procuratore generale dello stato che ha affermato che il presidente aveva "calpestato" la sovranità dello stato. I leader californiani hanno accusato Trump di alimentare la rabbia dei manifestanti, portando le folle a bloccare una grande autostrada e a incendiare auto a guida autonoma.

"Avremo truppe ovunque," ha detto Trump durante il fine settimana. "Non permetteremo che questo accada al nostro paese."

Fort Bragg è stata al centro di un dibattito culturale sull'esercito. Originariamente intitolata a un generale confederato, è stata rinominata Fort Liberty due anni fa. Hegseth ha ripristinato il nome Bragg, ma ha dichiarato che veniva utilizzato per onorare un paracadutista dell'Esercito che ha servito durante la Seconda Guerra Mondiale.