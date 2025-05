In una recente dichiarazione pubblica, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito la guerra in corso a Gaza un “conflitto brutale” ed espresso la speranza che il rilascio dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander da parte di Hamas possa segnare l'inizio della sua fine.

“Speriamo che questo sia il primo di quei passi finali necessari per porre fine a questo conflitto brutale,” ha dichiarato Trump, riconoscendo i ruoli di Qatar ed Egitto nel mediare l'accordo.

Alexander, un soldato israeliano di 21 anni originario del New Jersey, era stato catturato durante l'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023. Il suo rilascio, facilitato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa e coordinato attraverso una temporanea sospensione degli attacchi israeliani, è stato ampiamente visto come una vittoria simbolica per l'amministrazione Trump.

Nonostante questo sviluppo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rapidamente chiarito che la pausa nei combattimenti era temporanea e tattica, mirata esclusivamente a garantire il ritorno sicuro di Alexander. Non rappresentava un cessate il fuoco più ampio.

Netanyahu ha ribadito che la guerra di Israele a Gaza si intensificherà fino a quando Hamas non sarà completamente smantellato.

Ma cosa significa davvero tutto questo?

Venendo da un uomo che una volta ha dato a Netanyahu un sostegno quasi incondizionato—dallo spostamento dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme, al taglio dei fondi all'UNRWA, fino alla fornitura di un flusso continuo di armi devastanti—l'appello di Trump alla moderazione potrebbe sembrare una crepa in quella che era un'alleanza indistruttibile.

Eppure, per molti palestinesi, incluse le mie stesse famiglie ancora intrappolate e affamate sotto assedio a Gaza, la domanda non è cosa dice Trump. È se qualcosa cambierà.

Finora, non ci sono segnali che ciò accadrà.

Netanyahu rimane inflessibile. Il suo governo sta portando avanti un'operazione militare espansa, continuando a spostare oltre due milioni di palestinesi in zone sempre più piccole e inabitabili. Gli aiuti alimentari rimangono strettamente limitati, il che significa che la fame non è un effetto collaterale della guerra, ma un metodo di guerra.

Questo non è il comportamento di un governo che si prepara a porre fine a una guerra. È il comportamento di chi vede la sofferenza come una strategia.

E non dimentichiamo chi è Netanyahu. Non sta solo conducendo una guerra—sta lottando per la sua sopravvivenza politica. La sua fragile coalizione si basa su partner di estrema destra che vedono la distruzione di Gaza non come un danno collaterale, ma come un obiettivo. Per lui, fare marcia indietro potrebbe significare il crollo del suo governo o un procedimento penale.

Le motivazioni di Trump, nel frattempo, sono profondamente sospette. Il suo recente suggerimento che gli Stati Uniti potrebbero “riqualificare” Gaza puzza di fantasia coloniale, dove la devastazione palestinese diventa un'opportunità di investimento. Il suo appello a porre fine alla guerra potrebbe riguardare meno la pace e più il posizionamento: per un affare, una mossa diplomatica o un'ottica di campagna elettorale in vista di una visita nella regione.

Non lo sappiamo. Ma sappiamo questo—Trump non si preoccupa di noi palestinesi.

Tuttavia, anche la pressione simbolica conta.

Il fatto che una figura come Trump stia ora esprimendo pubblicamente preoccupazione segnala un crescente disagio nelle capitali occidentali. Mentre la catastrofe umanitaria di Gaza si approfondisce e mentre le prove di crimini di guerra diventano innegabili, anche gli alleati più fedeli di Israele sono costretti a ricalibrare.