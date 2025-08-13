Washington, DC — Nominata dal presidente Donald Trump a vice rappresentante permanente degli Stati Uniti presso l’ONU, Tammy Bruce ha difeso, nella sua ultima conferenza stampa come portavoce del Dipartimento di Stato, le politiche USA su Gaza e Ucraina. Illustrando i successi ottenuti in oltre 200 giorni di incarico, Bruce ha definito Trump “il presidente della pace”.

Martedì, Bruce ha sottolineato il ruolo degli Stati Uniti nella risoluzione di conflitti in tutto il mondo, incluso il nuovo accordo di pace tra Azerbaigian e Armenia.

Ha dichiarato che questo risultato “segue una serie di accordi di pace negoziati tra Cambogia e Thailandia, Israele e Iran, Ruanda e Repubblica Democratica del Congo, India e Pakistan, Egitto ed Etiopia e Serbia e Kosovo, oltre all’eccezionale successo degli Accordi di Abramo”.

“Trump continua a dimostrare che le nazioni di tutto il mondo possono superare conflitti storici di lunga data per orientarsi verso un futuro di pace, prosperità e successo”, ha detto.

Bruce ha inoltre annunciato la pubblicazione del Rapporto sui diritti umani 2024 del Dipartimento di Stato. Il documento segnala crescenti preoccupazioni per la libertà di espressione in Europa e Asia, oltre a un aumento delle critiche nei confronti di Brasile e Sudafrica.

Nel rapporto, la sezione su Israele risulta più breve rispetto all’anno precedente e non fa menzione della crisi umanitaria a Gaza né delle circa 62.000 vittime palestinesi.

Pur evitando di rispondere a domande specifiche su singoli paesi, Bruce ha spiegato che il rapporto è stato “ristrutturato per essere conforme alle competenze legislative”, riducendo le ripetizioni e migliorandone la leggibilità.

Sui giornalisti uccisi a Gaza

Rispondendo a domande sull’uccisione di cinque giornalisti a Gaza, incluso il corrispondente di Al Jazeera Enes Sherif, Bruce ha evitato di condannare apertamente Israele.

Ha rinviato la questione al governo israeliano: “Israele ha pubblicato prove secondo cui Sherif era un membro di Hamas e sosteneva l’attacco del 7 ottobre. Le prove sono in loro possesso. Possono fornire spiegazioni se contattati”.

Bruce ha espresso apprezzamento per il lavoro dei giornalisti, ma ha ripetuto l’accusa che Hamas abbia infiltrato propri membri a Gaza fingendosi reporter.

“Ci troviamo di fronte a una situazione estremamente complessa e terribile. In passato Hamas ha infiltrato membri nella società spacciandoli per giornalisti. Questo è disastroso per chi cerca di accedere a informazioni reali”, ha detto.

A una domanda di un corrispondente di TRT World sui casi di Seyfullah Musallet, cittadino americano-palestinese linciato da coloni israeliani, e di Mohammed Ibrahim, un altro americano detenuto da Israele, Bruce ha risposto brevemente: “Siamo assolutamente a conoscenza di questi casi”.

“Non entrerò nei dettagli dei colloqui diplomatici in corso, né su quali negoziati siano in atto. La priorità assoluta del Dipartimento di Stato è la sicurezza e il benessere dei cittadini americani”, ha aggiunto.