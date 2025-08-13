POLITICA
L'esercito israeliano approva il piano per l'invasione di Gaza
L'annuncio dell'approvazione del piano militare è arrivato poche ore dopo che Hamas aveva comunicato l'arrivo al Cairo di una delegazione di alto livello per avviare "colloqui preliminari" con funzionari egiziani in vista di una possibile tregua.
Il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir autorizza il piano di occupazione di Gaza. / AP
In un comunicato diffuso mercoledì, l'esercito israeliano ha reso noto che il Capo di Stato Maggiore ha approvato "il quadro generale" di un piano operativo per l'invasione di Gaza.

Secondo il documento militare, il Capo di Stato Maggiore Eyal Zamir ha dato il via libera durante una riunione con il Forum di Stato Maggiore, rappresentanti dell'Agenzia di Sicurezza Interna israeliana (ISA) e altri alti comandanti.

"Durante l'incontro sono state valutate le operazioni condotte finora dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF), incluso l'attacco nel quartiere di Zeitoun iniziato martedì", si legge nella nota ufficiale.

Il comunicato precisa inoltre che "il piano strategico per le prossime fasi a Gaza è stato presentato e approvato in conformità alle direttive del livello politico".

Intensificazione degli attacchi israeliani

L'Agenzia di Protezione Civile di Gaza ha denunciato un'escalation dei raid aerei israeliani contro la città negli ultimi giorni, con "bombardamenti molto intensi che hanno colpito abitazioni civili" nei quartieri di Zeitoun e Sabra, "inclusi diversi edifici residenziali multipiano".

I progetti del governo Netanyahu di intensificare la guerra a Gaza, dopo oltre ventidue mesi di conflitto, hanno provocato reazioni sia a livello internazionale che dall'opposizione interna israeliana.

Esperti supportati dalle Nazioni Unite avvertono che nella zona, dove Israele ha severamente limitato l'accesso degli aiuti umanitari, potrebbe svilupparsi una carestia diffusa.

Il Ministero della Sanità di Gaza ha comunicato che dall'inizio dell'offensiva israeliana nella Striscia almeno 61.599 palestinesi hanno perso la vita.

