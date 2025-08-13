L'Agenzia di Protezione Civile di Gaza ha denunciato un'escalation dei raid aerei israeliani contro la città negli ultimi giorni, con "bombardamenti molto intensi che hanno colpito abitazioni civili" nei quartieri di Zeitoun e Sabra, "inclusi diversi edifici residenziali multipiano".

I progetti del governo Netanyahu di intensificare la guerra a Gaza, dopo oltre ventidue mesi di conflitto, hanno provocato reazioni sia a livello internazionale che dall'opposizione interna israeliana.

Esperti supportati dalle Nazioni Unite avvertono che nella zona, dove Israele ha severamente limitato l'accesso degli aiuti umanitari, potrebbe svilupparsi una carestia diffusa.

Il Ministero della Sanità di Gaza ha comunicato che dall'inizio dell'offensiva israeliana nella Striscia almeno 61.599 palestinesi hanno perso la vita.