Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha definito mercoledì "assolutamente inaccettabili" la fame e le perdite di vite umane nella Striscia di Gaza. In una dichiarazione ufficiale, Albanese ha espresso forte preoccupazione per la situazione, affermando che le azioni di Israele "non sono giustificabili".

Durante un'intervista all'emittente ABC, Albanese ha ricordato: "Lo scorso marzo Israele ha annunciato restrizioni al flusso degli aiuti umanitari e oggi ne constatiamo le drammatiche conseguenze. A Gaza è in atto una catastrofe umanitaria". Interrogato se la politica israeliana di affamamento deliberato possa configurarsi come crimine di guerra, ha risposto: "Non si tratta certamente di una situazione conforme al diritto internazionale".

"Nonostante le limitazioni imposte all'accesso dei media nella Striscia, ogni sera le persone possono vedere in televisione quello che sta accadendo. Assistiamo non solo a immense sofferenze, fame e perdite di vite umane, ma anche all'uccisione di civili che cercano semplicemente di procurarsi cibo e acqua. Nel 2025 questo è del tutto inaccettabile", ha dichiarato il premier.

Martedì, in una precedente dichiarazione, Albanese aveva già sottolineato che le azioni militari israeliane a Gaza hanno causato vittime innocenti, povertà e violenze, definendo anche queste conseguenze "completamente inaccettabili".

Il primo ministro australiano ha inoltre annunciato lunedì che l'Australia riconoscerà ufficialmente la Palestina a settembre, in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.