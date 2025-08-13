MONDO
1 min di lettura
Francia: Dice 'Liberate Palestina' alla radio, sospeso un controllore di volo
Un controllore di volo dell'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi è stato "sollevato da ogni incarico fino a nuovo avviso" dopo aver detto "Palestina libera".
Francia: Dice 'Liberate Palestina' alla radio, sospeso un controllore di volo
Un aereo Boeing 737 della El Al Israel Airlines / Reuters
16 ore fa

Il ministro dei Trasporti francese ha annunciato che un controllore di volo dell'aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle, a Parigi, è stato "sollevato da ogni incarico fino a nuovo avviso" dopo aver pronunciato "Palestina libera" durante uno scambio radio avvenuto lunedì con un equipaggio della compagnia aerea israeliana El Al.

La notizia, dopo essere stata resa nota dalla compagnia di bandiera di Israele, è stata confermata dal ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot, che su X ha ribadito la veridicità dei fatti,

Suggerito

"È stato sospeso dal servizio fino a nuovo avviso. È stato immediatamente avviato un procedimento disciplinare” ha scritto il Ministro francese.

Secondo il ministro, la frase costituisce una violazione delle norme che regolano le radiocomunicazioni, le quali devono limitarsi esclusivamente a questioni di sicurezza e regolarità del traffico aereo.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us