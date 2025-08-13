Il ministro dei Trasporti francese ha annunciato che un controllore di volo dell'aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle, a Parigi, è stato "sollevato da ogni incarico fino a nuovo avviso" dopo aver pronunciato "Palestina libera" durante uno scambio radio avvenuto lunedì con un equipaggio della compagnia aerea israeliana El Al.
La notizia, dopo essere stata resa nota dalla compagnia di bandiera di Israele, è stata confermata dal ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot, che su X ha ribadito la veridicità dei fatti,
"È stato sospeso dal servizio fino a nuovo avviso. È stato immediatamente avviato un procedimento disciplinare” ha scritto il Ministro francese.
Secondo il ministro, la frase costituisce una violazione delle norme che regolano le radiocomunicazioni, le quali devono limitarsi esclusivamente a questioni di sicurezza e regolarità del traffico aereo.