"Il governo non ha speranze di un sollievo immediato o di un ritardo nei dazi statunitensi," ha dichiarato un funzionario del Ministero del Commercio, che ha parlato in condizione di anonimato perché non autorizzato a parlare con i media.

Gli esportatori colpiti dai dazi riceveranno assistenza finanziaria e saranno incoraggiati a diversificare verso mercati alternativi, tra cui Cina, America Latina e Medio Oriente, ha aggiunto il funzionario.

"Il governo ha identificato quasi 50 paesi per aumentare le esportazioni indiane, in particolare di tessuti, prodotti alimentari trasformati, articoli in pelle e prodotti ittici."

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha promesso di non compromettere gli interessi degli agricoltori del paese, anche se ciò comporterà un prezzo elevato da pagare.

Modi sta inoltre adottando passi cauti per migliorare le relazioni con la Cina, con la sua prima visita in sette anni prevista per la fine del mese.