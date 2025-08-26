ECONOMIA E LAVORO
2 min di lettura
Gli Stati Uniti impongono un dazio aggiuntivo del 25% sui beni indiani a partire da mercoledì a causa dei legami con la Russia
L'India affronta una delle tariffe di importazione più alte degli Stati Uniti in mezzo alle critiche per le importazioni di petrolio russo; gli esportatori si preparano all'impatto mentre la rupia scivola e Nuova Delhi punta a 50 nuovi mercati per attenuare il colpo.
Gli Stati Uniti impongono un dazio aggiuntivo del 25% sui beni indiani a partire da mercoledì a causa dei legami con la Russia
Container trasportati in treno vicino al porto di Deendayal a Kandla, Gujarat occidentale, India, 5 aprile 2025. / Reuters
26 agosto 2025

Gli esportatori indiani si preparano a fronteggiare interruzioni dopo che una notifica del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha confermato che Washington imporrà un dazio aggiuntivo del 25% su tutti i beni di origine indiana a partire da mercoledì, aumentando la pressione commerciale sulla nazione asiatica.

Le esportazioni indiane affronteranno ora dazi statunitensi fino al 50% - tra i più alti imposti da Washington - dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato tariffe aggiuntive come punizione per gli aumentati acquisti di petrolio russo da parte di Nuova Delhi all'inizio di agosto.

I nuovi dazi si applicheranno ai beni che entreranno negli Stati Uniti per il consumo o che saranno ritirati da un magazzino per il consumo a partire dalle 12:01 EDT di mercoledì, ovvero le 21:31 IST, secondo quanto riportato dalla notifica della Sicurezza Interna.

La rupia indiana si è indebolita dello 0,17% a 87,7275 per dollaro statunitense nelle prime contrattazioni, nonostante il dollaro sia calato rispetto a molte altre valute.

La notifica ha specificato che le eccezioni includeranno spedizioni in transito con certificazione adeguata, aiuti umanitari e articoli coperti da programmi commerciali reciproci.

La notifica ha ribadito che l'azione è stata presa in risposta al supporto indiretto dell'India all'incursione militare della Russia in Ucraina.

Il Ministero del Commercio indiano non ha risposto immediatamente a un'email che chiedeva un commento sulla notifica più recente.

Suggerito

"Il governo non ha speranze di un sollievo immediato o di un ritardo nei dazi statunitensi," ha dichiarato un funzionario del Ministero del Commercio, che ha parlato in condizione di anonimato perché non autorizzato a parlare con i media.

Gli esportatori colpiti dai dazi riceveranno assistenza finanziaria e saranno incoraggiati a diversificare verso mercati alternativi, tra cui Cina, America Latina e Medio Oriente, ha aggiunto il funzionario.

"Il governo ha identificato quasi 50 paesi per aumentare le esportazioni indiane, in particolare di tessuti, prodotti alimentari trasformati, articoli in pelle e prodotti ittici."

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha promesso di non compromettere gli interessi degli agricoltori del paese, anche se ciò comporterà un prezzo elevato da pagare.

Modi sta inoltre adottando passi cauti per migliorare le relazioni con la Cina, con la sua prima visita in sette anni prevista per la fine del mese.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us