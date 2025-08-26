Gli esportatori indiani si preparano a fronteggiare interruzioni dopo che una notifica del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha confermato che Washington imporrà un dazio aggiuntivo del 25% su tutti i beni di origine indiana a partire da mercoledì, aumentando la pressione commerciale sulla nazione asiatica.
Le esportazioni indiane affronteranno ora dazi statunitensi fino al 50% - tra i più alti imposti da Washington - dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato tariffe aggiuntive come punizione per gli aumentati acquisti di petrolio russo da parte di Nuova Delhi all'inizio di agosto.
I nuovi dazi si applicheranno ai beni che entreranno negli Stati Uniti per il consumo o che saranno ritirati da un magazzino per il consumo a partire dalle 12:01 EDT di mercoledì, ovvero le 21:31 IST, secondo quanto riportato dalla notifica della Sicurezza Interna.
La rupia indiana si è indebolita dello 0,17% a 87,7275 per dollaro statunitense nelle prime contrattazioni, nonostante il dollaro sia calato rispetto a molte altre valute.
La notifica ha specificato che le eccezioni includeranno spedizioni in transito con certificazione adeguata, aiuti umanitari e articoli coperti da programmi commerciali reciproci.
La notifica ha ribadito che l'azione è stata presa in risposta al supporto indiretto dell'India all'incursione militare della Russia in Ucraina.
Il Ministero del Commercio indiano non ha risposto immediatamente a un'email che chiedeva un commento sulla notifica più recente.
"Il governo non ha speranze di un sollievo immediato o di un ritardo nei dazi statunitensi," ha dichiarato un funzionario del Ministero del Commercio, che ha parlato in condizione di anonimato perché non autorizzato a parlare con i media.
Gli esportatori colpiti dai dazi riceveranno assistenza finanziaria e saranno incoraggiati a diversificare verso mercati alternativi, tra cui Cina, America Latina e Medio Oriente, ha aggiunto il funzionario.
"Il governo ha identificato quasi 50 paesi per aumentare le esportazioni indiane, in particolare di tessuti, prodotti alimentari trasformati, articoli in pelle e prodotti ittici."
Il primo ministro indiano Narendra Modi ha promesso di non compromettere gli interessi degli agricoltori del paese, anche se ciò comporterà un prezzo elevato da pagare.
Modi sta inoltre adottando passi cauti per migliorare le relazioni con la Cina, con la sua prima visita in sette anni prevista per la fine del mese.