In una nota diffusa dalla presidenza brasiliana si precisa che, durante la telefonata di circa un’ora tra Lula e Xi, sono stati affrontati anche diversi temi, tra cui la guerra in Ucraina e la lotta alla crisi climatica.

«Entrambi i leader hanno concordato sul ruolo del G20 e dei BRICS nella difesa del multilateralismo», si legge nel comunicato.

I due presidenti si sono inoltre impegnati ad ampliare la cooperazione in settori quali sanità, petrolio e gas, economia digitale e tecnologia satellitare.

La conversazione è avvenuta dopo che, la settimana scorsa, Lula aveva annunciato l’intenzione di discutere con i leader di India e Cina una risposta coordinata ai dazi statunitensi.