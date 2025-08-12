Nelle prime ore della giornata, il CEO di Tesla Musk aveva messo in discussione i metodi di promozione delle app utilizzati dall'App Store del produttore di iPhone Apple.

In un altro post condiviso sulla piattaforma social, ha scritto: "Ehi @Apple App Store, perché vi rifiutate di inserire X o Grok nella vostra sezione 'Indispensabili'? X è l'app di notizie numero uno al mondo e Grok è al quinto posto tra tutte le app. State facendo politica?"