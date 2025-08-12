MONDO
1 min di lettura
Musk: xAI fa causa ad Apple per il trattamento sleale delle applicazioni
Elon Musk ha accusato Apple di impedire ai concorrenti di OpenAI di raggiungere le posizioni di vertice nell'App Store. Ha messo in discussione il motivo per cui le sue applicazioni vengono escluse nonostante si trovino ai primi posti delle classific
Il CEO di Tesla si è chiesto se Apple stia facendo politica con le classifiche e la visibilità delle app di intelligenza artificiale. / Reuters
10 ore fa

Il miliardario tecnologico Elon Musk ha accusato Apple di rendere impossibile a qualsiasi azienda di intelligenza artificiale, diversa da OpenAI, raggiungere il primo posto nelle classifiche dell'App Store, sostenendo che si tratti di una "violazione antitrust inequivocabile".

"xAI avvierà immediatamente un'azione legale", ha dichiarato Musk in un post pubblicato lunedì sulla piattaforma X.

xAI, Apple e OpenAI non hanno ancora risposto alle richieste di commento di Reuters.

Suggerito

Nelle prime ore della giornata, il CEO di Tesla Musk aveva messo in discussione i metodi di promozione delle app utilizzati dall'App Store del produttore di iPhone Apple.

In un altro post condiviso sulla piattaforma social, ha scritto: "Ehi @Apple App Store, perché vi rifiutate di inserire X o Grok nella vostra sezione 'Indispensabili'? X è l'app di notizie numero uno al mondo e Grok è al quinto posto tra tutte le app. State facendo politica?"

