Il miliardario tecnologico Elon Musk ha accusato Apple di rendere impossibile a qualsiasi azienda di intelligenza artificiale, diversa da OpenAI, raggiungere il primo posto nelle classifiche dell'App Store, sostenendo che si tratti di una "violazione antitrust inequivocabile".
"xAI avvierà immediatamente un'azione legale", ha dichiarato Musk in un post pubblicato lunedì sulla piattaforma X.
xAI, Apple e OpenAI non hanno ancora risposto alle richieste di commento di Reuters.
Nelle prime ore della giornata, il CEO di Tesla Musk aveva messo in discussione i metodi di promozione delle app utilizzati dall'App Store del produttore di iPhone Apple.
In un altro post condiviso sulla piattaforma social, ha scritto: "Ehi @Apple App Store, perché vi rifiutate di inserire X o Grok nella vostra sezione 'Indispensabili'? X è l'app di notizie numero uno al mondo e Grok è al quinto posto tra tutte le app. State facendo politica?"