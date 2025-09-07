I parlamentari e i rappresentanti regionali del partito in tutto il Giappone presenteranno lunedì una richiesta formale per un nuovo voto di leadership. Se verrà raggiunta la maggioranza necessaria, sarà indetta la competizione interna.

Il mandato ufficiale di Ishiba come leader del partito scade a settembre 2027, ma la sua principale sfidante, Sanae Takaichi – considerata una nazionalista di linea dura – ha lasciato intendere martedì che si candiderà quasi certamente.

Tuttavia, gli ultimi sondaggi indicano una risalita del sostegno al gabinetto Ishiba dopo gli accordi con gli Stati Uniti sulle tariffe doganali e la decisione del governo di modificare la politica sul riso per incrementare la produzione.

Gli elettori, però, non sembrano favorevoli a Takaichi, nota per le sue posizioni rigide e soprannominata “il falco”, che si era piazzata seconda alle elezioni interne del 2024.

Un sondaggio Nikkei di fine agosto ha indicato Takaichi come la figura “più adatta” a succedere a Ishiba, seguita dal ministro dell’Agricoltura Shinjiro Koizumi. Tuttavia, il 52% degli intervistati ha giudicato inutile una nuova corsa alla leadership.

Sui social media, dopo il voto, molti utenti hanno lanciato l’hashtag #IshibaNonMollare, chiedendo al premier di restare in carica.

L’LDP governa quasi ininterrottamente dal 1955, ma negli ultimi anni gli elettori si sono progressivamente allontanati verso formazioni marginali e populiste come Sanseito. Tra le cause vi sono il caro-vita – in particolare l’aumento dei prezzi del riso –, il calo degli standard di vita e l’indignazione per gli scandali di corruzione all’interno del partito.

Ishiba, politico instancabile ed esperto, era stato eletto leader dell’LDP lo scorso anno al suo quinto tentativo, promettendo una “nuova Giappone”.