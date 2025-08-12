Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin si sta preparando a “nuove operazioni offensive” piuttosto che a un cessate il fuoco.

Nel discorso di lunedì sera, Zelensky ha affermato: «Non c’è il minimo segnale che i russi si stiano preparando a una situazione post-bellica».

Il leader ucraino ha sottolineato che rapporti di intelligence e militari indicano come Putin sia «concentrato unicamente nel presentare un incontro con gli Stati Uniti come una sua vittoria personale e poi, come in passato, nel continuare a esercitare le stesse pressioni sull’Ucraina».

Zelensky ha inoltre ribadito che non vi è “alcun segnale” di preparativi da parte russa per la pace e che il ridispiegamento delle truppe indica piuttosto una preparazione a nuovi attacchi.

Il presidente ucraino, affermando che «se qualcuno si prepara alla pace, non è così che si comporta», ha aggiunto che il governo di Kiev continua a informare i propri alleati sulla situazione sul campo di battaglia, sui processi diplomatici e sui piani futuri della Russia.

Vertice in Alaska