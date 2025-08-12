POLITICA
2 min di lettura
Zelensky accusa Putin di prepararsi a nuovi attacchi invece che a un cessate il fuoco
Zelensky, sottolineando che non vi è alcun segnale che i russi si stiano preparando a una situazione post-bellica, ha affermato che Putin è determinato a presentare un incontro con gli Stati Uniti come una sua vittoria personale.
Zelensky accusa Putin di prepararsi a nuovi attacchi invece che a un cessate il fuoco
Trump ha detto che sarebbero stati necessari scambi territoriali, cosa poi esclusa da Zelenskyy. / AA
10 ore fa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin si sta preparando a “nuove operazioni offensive” piuttosto che a un cessate il fuoco.

Nel discorso di lunedì sera, Zelensky ha affermato: «Non c’è il minimo segnale che i russi si stiano preparando a una situazione post-bellica».

Il leader ucraino ha sottolineato che rapporti di intelligence e militari indicano come Putin sia «concentrato unicamente nel presentare un incontro con gli Stati Uniti come una sua vittoria personale e poi, come in passato, nel continuare a esercitare le stesse pressioni sull’Ucraina».

 Zelensky ha inoltre ribadito che non vi è “alcun segnale” di preparativi da parte russa per la pace e che il ridispiegamento delle truppe indica piuttosto una preparazione a nuovi attacchi.

Il presidente ucraino, affermando che «se qualcuno si prepara alla pace, non è così che si comporta», ha aggiunto che il governo di Kiev continua a informare i propri alleati sulla situazione sul campo di battaglia, sui processi diplomatici e sui piani futuri della Russia.

 Vertice in Alaska

Suggerito

 Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la scorsa settimana che ospiterà Vladimir Putin a un vertice in Alaska, nell’ambito dei colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina.

 I leader europei, preoccupati che Putin possa collaborare con Trump per imporre concessioni inaccettabili, prevedono di incontrare separatamente sia Zelensky sia Trump mercoledì.

Trump ha dichiarato che sarebbero necessari scambi territoriali, ipotesi che Zelensky ha poi respinto con fermezza.

 Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha invitato per mercoledì i leader di Francia, Regno Unito e altri Paesi europei, nonché rappresentanti dell’UE e della NATO, a una riunione virtuale.

In un comunicato diffuso lunedì dall’ufficio di Merz si precisa che, durante la videoconferenza articolata in varie sessioni, saranno affrontati «possibili modalità per aumentare la pressione sulla Russia» e «la preparazione di eventuali colloqui di pace, comprese le richieste territoriali e le questioni di sicurezza».

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us