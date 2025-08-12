Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin si sta preparando a “nuove operazioni offensive” piuttosto che a un cessate il fuoco.
Nel discorso di lunedì sera, Zelensky ha affermato: «Non c’è il minimo segnale che i russi si stiano preparando a una situazione post-bellica».
Il leader ucraino ha sottolineato che rapporti di intelligence e militari indicano come Putin sia «concentrato unicamente nel presentare un incontro con gli Stati Uniti come una sua vittoria personale e poi, come in passato, nel continuare a esercitare le stesse pressioni sull’Ucraina».
Zelensky ha inoltre ribadito che non vi è “alcun segnale” di preparativi da parte russa per la pace e che il ridispiegamento delle truppe indica piuttosto una preparazione a nuovi attacchi.
Il presidente ucraino, affermando che «se qualcuno si prepara alla pace, non è così che si comporta», ha aggiunto che il governo di Kiev continua a informare i propri alleati sulla situazione sul campo di battaglia, sui processi diplomatici e sui piani futuri della Russia.
Vertice in Alaska
Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la scorsa settimana che ospiterà Vladimir Putin a un vertice in Alaska, nell’ambito dei colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina.
I leader europei, preoccupati che Putin possa collaborare con Trump per imporre concessioni inaccettabili, prevedono di incontrare separatamente sia Zelensky sia Trump mercoledì.
Trump ha dichiarato che sarebbero necessari scambi territoriali, ipotesi che Zelensky ha poi respinto con fermezza.
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha invitato per mercoledì i leader di Francia, Regno Unito e altri Paesi europei, nonché rappresentanti dell’UE e della NATO, a una riunione virtuale.
In un comunicato diffuso lunedì dall’ufficio di Merz si precisa che, durante la videoconferenza articolata in varie sessioni, saranno affrontati «possibili modalità per aumentare la pressione sulla Russia» e «la preparazione di eventuali colloqui di pace, comprese le richieste territoriali e le questioni di sicurezza».