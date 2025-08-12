Il presidente Donald Trump, nella tarda serata di lunedì, ha annunciato sui social media di aver nominato il capo economista della conservatrice Heritage Foundation, il dottor E.J. Antoni, alla guida dell’ente che raccoglie e pubblica i dati nazionali sull’occupazione e sull’inflazione.
«Sono lieto di nominare il rinomato economista dottor E.J. Antoni come prossimo commissario dell’Ufficio Statistiche del Lavoro», ha dichiarato Trump, aggiungendo: «La nostra economia è molto forte e E.J. si assicurerà che i dati pubblicati siano corretti e affidabili».
Se confermato dal Senato, Antoni subentrerà a Erika McEntarfer, nominata commissario dell’Ufficio Statistiche del Lavoro dall’ex presidente Joe Biden.
Calo delle assunzioni
Il presidente Trump ha rimosso McEntarfer dall’incarico il 1° agosto, dopo che i dati sull’occupazione di maggio e giugno erano stati rivisti al ribasso rispetto alle stime iniziali e il rapporto sull’occupazione di luglio aveva mostrato un netto rallentamento delle assunzioni in primavera.
Trump ha accusato McEntarfer, senza fornire prove, di manipolare i dati sull’occupazione per motivi politici.
L’annuncio è arrivato un giorno prima della pubblicazione, da parte dell’Ufficio Statistiche del Lavoro, dei dati sull’inflazione di luglio. Poiché i dazi doganali hanno aumentato il costo di molti prodotti importati, si prevede che i prezzi al consumo registreranno il terzo aumento mensile consecutivo.
L’annuncio è stato fatto anche dopo che il Dipartimento del Lavoro, il 1° agosto, aveva comunicato che l’economia statunitense aveva creato 73.000 nuovi posti di lavoro a luglio, un dato ben al di sotto delle previsioni di 106.000.
Il Dipartimento ha inoltre rivisto le stime dei due mesi precedenti, indicando complessivamente 258.000 posti di lavoro in meno rispetto a quanto inizialmente riportato.