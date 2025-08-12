Il presidente Donald Trump, nella tarda serata di lunedì, ha annunciato sui social media di aver nominato il capo economista della conservatrice Heritage Foundation, il dottor E.J. Antoni, alla guida dell’ente che raccoglie e pubblica i dati nazionali sull’occupazione e sull’inflazione.

«Sono lieto di nominare il rinomato economista dottor E.J. Antoni come prossimo commissario dell’Ufficio Statistiche del Lavoro», ha dichiarato Trump, aggiungendo: «La nostra economia è molto forte e E.J. si assicurerà che i dati pubblicati siano corretti e affidabili».

Se confermato dal Senato, Antoni subentrerà a Erika McEntarfer, nominata commissario dell’Ufficio Statistiche del Lavoro dall’ex presidente Joe Biden.

Calo delle assunzioni

Il presidente Trump ha rimosso McEntarfer dall’incarico il 1° agosto, dopo che i dati sull’occupazione di maggio e giugno erano stati rivisti al ribasso rispetto alle stime iniziali e il rapporto sull’occupazione di luglio aveva mostrato un netto rallentamento delle assunzioni in primavera.