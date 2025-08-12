MONDO
2 min di lettura
E.J. Antoni sostituirà Erika McEntarfer, nominata da Biden, se approvato dal Senato
Donald Trump nomina l’economista E.J. Antoni a commissario dell’Ufficio Statistiche del Lavoro E.J. Antoni, se confermato dal Senato, prenderà il posto di Erika McEntarfer, nominata da Biden.
E.J. Antoni sostituirà Erika McEntarfer, nominata da Biden, se approvato dal Senato
Trump ha accusato McEntarfer, senza prove, di aver manipolato i dati sul lavoro per motivi politici. / AP
14 ore fa

Il presidente Donald Trump, nella tarda serata di lunedì, ha annunciato sui social media di aver nominato il capo economista della conservatrice Heritage Foundation, il dottor E.J. Antoni, alla guida dell’ente che raccoglie e pubblica i dati nazionali sull’occupazione e sull’inflazione.

«Sono lieto di nominare il rinomato economista dottor E.J. Antoni come prossimo commissario dell’Ufficio Statistiche del Lavoro», ha dichiarato Trump, aggiungendo: «La nostra economia è molto forte e E.J. si assicurerà che i dati pubblicati siano corretti e affidabili».

Se confermato dal Senato, Antoni subentrerà a Erika McEntarfer, nominata commissario dell’Ufficio Statistiche del Lavoro dall’ex presidente Joe Biden.

Calo delle assunzioni

Il presidente Trump ha rimosso McEntarfer dall’incarico il 1° agosto, dopo che i dati sull’occupazione di maggio e giugno erano stati rivisti al ribasso rispetto alle stime iniziali e il rapporto sull’occupazione di luglio aveva mostrato un netto rallentamento delle assunzioni in primavera.

Suggerito

Trump ha accusato McEntarfer, senza fornire prove, di manipolare i dati sull’occupazione per motivi politici.

L’annuncio è arrivato un giorno prima della pubblicazione, da parte dell’Ufficio Statistiche del Lavoro, dei dati sull’inflazione di luglio. Poiché i dazi doganali hanno aumentato il costo di molti prodotti importati, si prevede che i prezzi al consumo registreranno il terzo aumento mensile consecutivo.

L’annuncio è stato fatto anche dopo che il Dipartimento del Lavoro, il 1° agosto, aveva comunicato che l’economia statunitense aveva creato 73.000 nuovi posti di lavoro a luglio, un dato ben al di sotto delle previsioni di 106.000.

Il Dipartimento ha inoltre rivisto le stime dei due mesi precedenti, indicando complessivamente 258.000 posti di lavoro in meno rispetto a quanto inizialmente riportato.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us