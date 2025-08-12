MONDO
1 min di lettura
Sparatoria in un negozio Target in Texas, 3 morti
La polizia non ha comunicato il numero dei feriti, tuttavia i servizi di emergenza della contea di Austin-Travis hanno riferito su X di aver assistito quattro pazienti.
Sparatoria in un negozio Target in Texas, 3 morti
Le sparatorie sono avvenute nel periodo degli acquisti per la scuola, in vista del nuovo anno scolastico. / AP
14 ore fa

In una sparatoria avvenuta in un negozio Target di Austin, in Texas, tre persone sono rimaste uccise e un sospettato è stato arrestato.

La polizia di Austin, in un post pubblicato lunedì sulla piattaforma X, ha comunicato che la scena del crimine è ancora attiva e che le indagini sono in corso.

Nel comunicato non sono state fornite informazioni su eventuali feriti, ma i servizi di emergenza della contea di Travis hanno riferito, sempre su X, di essere intervenuti su quattro pazienti, senza precisarne le condizioni.

Suggerito

Secondo la polizia, il sospettato è un uomo bianco vestito con pantaloncini corti e una camicia hawaiana a fiori. Le autorità hanno chiuso diverse strade dell’area e invitato la popolazione a non avvicinarsi.

La sparatoria è avvenuta mentre erano in corso gli acquisti per il nuovo anno scolastico. Immagini dal luogo mostrano un ampio dispiegamento di forze di polizia e squadre di soccorso nel parcheggio del negozio.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us