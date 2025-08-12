In una sparatoria avvenuta in un negozio Target di Austin, in Texas, tre persone sono rimaste uccise e un sospettato è stato arrestato.
La polizia di Austin, in un post pubblicato lunedì sulla piattaforma X, ha comunicato che la scena del crimine è ancora attiva e che le indagini sono in corso.
Nel comunicato non sono state fornite informazioni su eventuali feriti, ma i servizi di emergenza della contea di Travis hanno riferito, sempre su X, di essere intervenuti su quattro pazienti, senza precisarne le condizioni.
Secondo la polizia, il sospettato è un uomo bianco vestito con pantaloncini corti e una camicia hawaiana a fiori. Le autorità hanno chiuso diverse strade dell’area e invitato la popolazione a non avvicinarsi.
La sparatoria è avvenuta mentre erano in corso gli acquisti per il nuovo anno scolastico. Immagini dal luogo mostrano un ampio dispiegamento di forze di polizia e squadre di soccorso nel parcheggio del negozio.