Il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha dichiarato che le consegne di petrolio greggio dalla Russia all'Ungheria attraverso l'oleodotto Druzhba sono state interrotte dopo un presunto attacco vicino al confine tra Russia e Bielorussia.
“Abbiamo ricevuto notizie durante la notte che l'oleodotto Friendship al confine russo-bielorusso è stato nuovamente attaccato,” ha scritto Szijjártó su Facebook venerdì.
Il capo della diplomazia ungherese ha sottolineato che l'attacco di giovedì sera è stato il terzo in un breve periodo. Ha avvertito che l'attacco minaccia la sicurezza energetica dell'Ungheria, descrivendolo come un tentativo “di trascinare il paese in guerra.”
“Non funzionerà! Continueremo a sostenere gli sforzi di pace con tutte le nostre forze e a proteggere i nostri interessi nazionali!” ha dichiarato Szijjártó, senza menzionare chi fosse il responsabile dell'attacco.
L'attacco è avvenuto lo stesso giorno in cui le autorità tedesche hanno annunciato l'arresto di un cittadino ucraino per il suo presunto coinvolgimento nel sabotaggio del 2022 degli oleodotti sottomarini Nord Stream, che trasportavano gas dalla Russia all'Europa.
All'epoca, funzionari e analisti occidentali avevano rapidamente attribuito la responsabilità dell'attacco al Nord Stream alla Russia, nonostante Mosca avesse un interesse diretto negli oleodotti.
Il recente attacco all'oleodotto Druzhba si verifica mentre Russia e Ucraina continuano a colpirsi reciprocamente con missili e bombe.
L'esercito ucraino ha colpito la stazione di pompaggio di petrolio Unecha nella regione russa di Bryansk, ha dichiarato giovedì sera il comandante delle forze ucraine per i sistemi senza pilota, Robert Brovdi.
Brovdi ha pubblicato un video sulla piattaforma di messaggistica Telegram che mostrava un grande incendio in una struttura con numerosi serbatoi di carburante.
L'Ungheria dipende fortemente dal greggio russo, rendendo l'interruzione un motivo di preoccupazione significativa per la sicurezza energetica nazionale e la stabilità regionale.