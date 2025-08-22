Il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha dichiarato che le consegne di petrolio greggio dalla Russia all'Ungheria attraverso l'oleodotto Druzhba sono state interrotte dopo un presunto attacco vicino al confine tra Russia e Bielorussia.

“Abbiamo ricevuto notizie durante la notte che l'oleodotto Friendship al confine russo-bielorusso è stato nuovamente attaccato,” ha scritto Szijjártó su Facebook venerdì.

Il capo della diplomazia ungherese ha sottolineato che l'attacco di giovedì sera è stato il terzo in un breve periodo. Ha avvertito che l'attacco minaccia la sicurezza energetica dell'Ungheria, descrivendolo come un tentativo “di trascinare il paese in guerra.”

“Non funzionerà! Continueremo a sostenere gli sforzi di pace con tutte le nostre forze e a proteggere i nostri interessi nazionali!” ha dichiarato Szijjártó, senza menzionare chi fosse il responsabile dell'attacco.

L'attacco è avvenuto lo stesso giorno in cui le autorità tedesche hanno annunciato l'arresto di un cittadino ucraino per il suo presunto coinvolgimento nel sabotaggio del 2022 degli oleodotti sottomarini Nord Stream, che trasportavano gas dalla Russia all'Europa.