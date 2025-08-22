Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato che tutti i 55 milioni di stranieri in possesso di visti validi per gli Stati Uniti sono soggetti a una revisione continua, mentre il presidente Donald Trump intensifica la sua stretta sui visti e sull'immigrazione.
“Il monitoraggio continuo del Dipartimento include tutti i più di 55 milioni di stranieri che attualmente possiedono visti validi per gli Stati Uniti,” ha dichiarato giovedì un funzionario del Dipartimento di Stato.
“Il Dipartimento di Stato revoca i visti ogni volta che emergono indicazioni di una possibile inammissibilità, che includono fattori come segnali di permanenza oltre il consentito, attività criminali, minacce alla sicurezza pubblica, coinvolgimento in attività terroristiche o supporto a organizzazioni terroristiche.”
Sebbene il funzionario non abbia affermato esplicitamente che tutti i visti siano sotto revisione attiva, il messaggio è chiaro: l'amministrazione considera ogni titolare di visto potenzialmente soggetto a controllo.
Il funzionario, parlando in condizione di anonimato, ha dichiarato che l'attenzione si sta intensificando, in particolare per gli studenti.
“Stiamo esaminando tutti i visti per studenti,” ha detto il funzionario, aggiungendo che il Dipartimento di Stato “monitora costantemente ciò che le persone hanno detto” sui social media, che ora i richiedenti devono dichiarare.
Il Segretario di Stato Marco Rubio ha fatto leva su una legge poco conosciuta per revocare i visti a persone ritenute contrarie agli interessi di politica estera degli Stati Uniti, prendendo di mira in particolare i manifestanti anti-Israele.
Il Dipartimento di Stato ha dichiarato di aver revocato 6.000 visti da quando Rubio è entrato in carica con Trump a gennaio, un numero quattro volte superiore rispetto a quelli revocati dall'amministrazione di Joe Biden nello stesso periodo dell'anno precedente.
Rubio ha sostenuto che l'amministrazione può emettere e revocare visti senza revisione giudiziaria, affermando che i non cittadini statunitensi non godono del diritto costituzionale alla libertà di parola negli Stati Uniti.
Tuttavia, i giudici hanno contestato questa posizione in alcuni casi di alto profilo.
Campagna accesa
Mahmoud Khalil, un residente legale permanente che ha guidato proteste pro-palestinesi alla Columbia University, è stato rilasciato da un giudice a giugno.
Pochi giorni dopo l'arresto di Khalil, la rivendicazione di Trump si è concretizzata con l'arresto di un altro studente pro-palestinese, Badar Khan Suri, un ricercatore indiano presso la Georgetown University. Il suo avvocato ha dichiarato che è stato arrestato a causa dell'identità palestinese della moglie. È stato rilasciato a maggio.
Dopo l'arresto di Suri, le autorità hanno preso di mira un altro studente pro-palestinese, Momodou Taal, chiedendogli di costituirsi.
Il 25 marzo, Yunseo Chung, una studentessa della Columbia University, ha dichiarato di aver fatto causa all'amministrazione Trump per impedire la sua deportazione dagli Stati Uniti a causa della sua partecipazione a una protesta pro-palestinese la primavera precedente.
Sempre il 25 marzo, Rumeysa Ozturk, una dottoranda presso la Tufts University, è stata rapita in pieno giorno dalle autorità statunitensi per aver criticato il massacro di Gaza da parte di Israele.
Il 14 aprile, le autorità hanno arrestato Mohsen Mahdawi durante il suo colloquio per la cittadinanza, prima di rilasciarlo il 30 aprile.
Separatamente, giovedì Rubio ha annunciato che l'amministrazione sta sospendendo l'emissione di visti di lavoro per autisti di camion commerciali stranieri, citando la sicurezza stradale e la protezione dei camionisti americani.