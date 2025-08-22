Tuttavia, i giudici hanno contestato questa posizione in alcuni casi di alto profilo.

Campagna accesa

Mahmoud Khalil, un residente legale permanente che ha guidato proteste pro-palestinesi alla Columbia University, è stato rilasciato da un giudice a giugno.

Pochi giorni dopo l'arresto di Khalil, la rivendicazione di Trump si è concretizzata con l'arresto di un altro studente pro-palestinese, Badar Khan Suri, un ricercatore indiano presso la Georgetown University. Il suo avvocato ha dichiarato che è stato arrestato a causa dell'identità palestinese della moglie. È stato rilasciato a maggio.

Dopo l'arresto di Suri, le autorità hanno preso di mira un altro studente pro-palestinese, Momodou Taal, chiedendogli di costituirsi.

Il 25 marzo, Yunseo Chung, una studentessa della Columbia University, ha dichiarato di aver fatto causa all'amministrazione Trump per impedire la sua deportazione dagli Stati Uniti a causa della sua partecipazione a una protesta pro-palestinese la primavera precedente.

Sempre il 25 marzo, Rumeysa Ozturk, una dottoranda presso la Tufts University, è stata rapita in pieno giorno dalle autorità statunitensi per aver criticato il massacro di Gaza da parte di Israele.

Il 14 aprile, le autorità hanno arrestato Mohsen Mahdawi durante il suo colloquio per la cittadinanza, prima di rilasciarlo il 30 aprile.

Separatamente, giovedì Rubio ha annunciato che l'amministrazione sta sospendendo l'emissione di visti di lavoro per autisti di camion commerciali stranieri, citando la sicurezza stradale e la protezione dei camionisti americani.