Secondo quanto riportato dal Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS), un terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito giovedì il sud del Cile, nella zona del Passaggio di Drake.
Il sisma si è verificato a una profondità di circa 10,8 chilometri (6,71 miglia), ha riferito USGS.
Le scosse sono state avvertite in diverse città sia in Cile che nella vicina Argentina.
Non sono stati segnalati danni immediati.
A seguito del terremoto, il Servizio Idrografico e Oceanografico della Marina del Cile (SHOA) ha emesso un'allerta tsunami e ha ordinato l'evacuazione delle aree costiere.
Sebbene inizialmente il terremoto avesse aumentato il rischio di onde tsunami pericolose, il Centro di Allerta Tsunami del Pacifico ha successivamente confermato, in una dichiarazione inviata via email a Bloomberg, che la minaccia era rientrata.
Eventuali onde costiere risultanti non dovrebbero superare i 0,3 metri (1 piede), ha aggiunto.