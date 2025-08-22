MONDO
1 min di lettura
Potente terremoto di magnitudo 7,5 colpisce il sud del Cile, no rischio tsunami
Il Centro di Allerta Tsunami del Pacifico conferma che il rischio di onde pericolose è passato
Potente terremoto di magnitudo 7,5 colpisce il sud del Cile, no rischio tsunami
Un uomo cammina lungo la riva del mare dopo l'annuncio di evacuazione precauzionale per rischio tsunami a Valparaiso, Cile, 30 luglio 2025. / AP
20 ore fa

Secondo quanto riportato dal Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS), un terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito giovedì il sud del Cile, nella zona del Passaggio di Drake.

Il sisma si è verificato a una profondità di circa 10,8 chilometri (6,71 miglia), ha riferito USGS.

Le scosse sono state avvertite in diverse città sia in Cile che nella vicina Argentina.

Non sono stati segnalati danni immediati.

Suggerito

A seguito del terremoto, il Servizio Idrografico e Oceanografico della Marina del Cile (SHOA) ha emesso un'allerta tsunami e ha ordinato l'evacuazione delle aree costiere.

Sebbene inizialmente il terremoto avesse aumentato il rischio di onde tsunami pericolose, il Centro di Allerta Tsunami del Pacifico ha successivamente confermato, in una dichiarazione inviata via email a Bloomberg, che la minaccia era rientrata.

Eventuali onde costiere risultanti non dovrebbero superare i 0,3 metri (1 piede), ha aggiunto.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us