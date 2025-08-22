A seguito del terremoto, il Servizio Idrografico e Oceanografico della Marina del Cile (SHOA) ha emesso un'allerta tsunami e ha ordinato l'evacuazione delle aree costiere.

Sebbene inizialmente il terremoto avesse aumentato il rischio di onde tsunami pericolose, il Centro di Allerta Tsunami del Pacifico ha successivamente confermato, in una dichiarazione inviata via email a Bloomberg, che la minaccia era rientrata.

Eventuali onde costiere risultanti non dovrebbero superare i 0,3 metri (1 piede), ha aggiunto.