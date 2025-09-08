MONDO
Agenzia cinese assegna rating AAA al colosso petrolifero russo Gazprom, inserito nella blacklist degli Stati Uniti
Il rating "AAA" con prospettive stabili arriva pochi giorni dopo che Russia e Cina hanno dato il loro benestare al gasdotto Power of Siberia 2.
(FOTO) Veduta del logo Gazprom installato sul tetto di un edificio a San Pietroburgo, Russia. / Reuters
8 settembre 2025

L'agenzia di rating cinese CSCI Pengyuan ha assegnato venerdì un rating domestico tripla A al colosso petrolifero russo Gazprom, inserito nella lista nera degli Stati Uniti, mentre i media riportavano che Pechino si stava preparando a riaprire il mercato obbligazionario domestico alle principali aziende energetiche russe.

“Il rating di Gazprom riflette la sua importanza strategica e i legami legali con il governo russo,” ha dichiarato CSCI Pengyuan.

Il profilo creditizio dell'azienda “è sostenuto dal suo forte profilo aziendale come uno dei leader di mercato nell'industria globale del petrolio e del gas e dalla sua posizione rilevante nel mercato energetico russo,” ha aggiunto.

Il rating “AAA” con prospettive stabili è stato assegnato pochi giorni dopo che Russia e Cina hanno dato il loro consenso al gasdotto Power of Siberia 2.

Gazprom ha fatto l'annuncio durante la visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina la scorsa settimana.

Alla fine del mese scorso, alti regolatori finanziari cinesi hanno comunicato ai principali dirigenti energetici russi che avrebbero sostenuto i piani delle loro aziende per vendere obbligazioni in renminbi, note come “panda bond”, ha riportato il Financial Times domenica, citando fonti.

Suggerito

Le aziende generalmente ottengono i rating creditizi prima di emettere obbligazioni in Cina.

Tuttavia, CSCI Pengyuan ha citato “elevati rischi geopolitici” associati a Gazprom, che è stata sanzionata dagli Stati Uniti dopo l'inizio della guerra tra Russia e Ucraina nel 2022.

“Le sanzioni e le interruzioni geopolitiche hanno influenzato negativamente le operazioni dell'azienda, portando a un calo delle entrate e dei volumi di esportazione di gas nel 2023,” ha dichiarato l'agenzia di rating.

“Con l'evolversi del panorama geopolitico, persistono incertezze operative.”

Lo scorso mese, CSCI Pengyuan ha assegnato anche un rating creditizio “AAA” a Zarubezhneft, una compagnia petrolifera mid-scale interamente di proprietà della Federazione Russa.

