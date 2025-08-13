Le forze israeliane sono entrate in due cittadine situate a nord di Quneitra, nel sud-ovest della Siria, violando ancora una volta la sovranità del Paese.
La televisione di Stato siriana Al-Ikhbariya, in un post pubblicato sulla piattaforma X, ha riferito che “una pattuglia delle forze di occupazione israeliane è entrata nella cittadina di Turnaja, a nord di Quneitra”. Secondo la stessa fonte, la pattuglia “si è fermata nella piazza principale della cittadina per poi dirigersi verso Hader, nel nord della campagna di Quneitra”, senza fornire ulteriori dettagli.
L’emittente ha inoltre riferito che un altro convoglio militare israeliano si è mosso da Tel al-Ahmar al-Gharbi, nel sud della campagna di Quneitra, verso le vicinanze del villaggio di Al-Asbah, suscitando preoccupazione tra gli abitanti.
Dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad nel dicembre 2024, Israele ha esteso l’occupazione delle Alture del Golan siriane, prendendo il controllo della zona cuscinetto smilitarizzata, in violazione dell’Accordo di Disimpegno tra Siria e Israele firmato nel 1974.
Secondo i rapporti, Israele ha inoltre condotto centinaia di raid aerei su obiettivi militari in tutta la Siria, colpendo tra l’altro caccia, sistemi missilistici e installazioni di difesa aerea.