Ghislaine Maxwell, ex collaboratrice di Jeffrey Epstein, ha formalmente contestato la richiesta del Dipartimento di Giustizia di rendere pubblici i materiali delle testimonianze del gran giurì relativi all'indagine sul finanziere caduto in disgrazia.

Gli avvocati di Maxwell hanno scritto martedì che la loro cliente, che sta scontando una pena di 20 anni per cospirazione finalizzata all'abuso di minori, è stata impedita dal giudice del caso di esaminare i documenti e, pertanto, "non ha altra scelta se non opporsi rispettosamente alla mozione del governo di renderli pubblici."

"Jeffrey Epstein è morto. Ghislaine Maxwell no," ha scritto David Oscar Markus, il suo avvocato, in un documento depositato in tribunale. "Qualunque sia l'interesse del pubblico verso Epstein, tale interesse non può giustificare una vasta intrusione nella segretezza del gran giurì in un caso in cui l'imputata è viva, le sue opzioni legali sono valide e i suoi diritti al giusto processo rimangono intatti."

I documenti del gran giurì sono generalmente mantenuti segreti, ma l'amministrazione Trump ha cercato di renderli pubblici per placare l'indignazione pubblica, inclusa quella tra i sostenitori del presidente Donald Trump, dopo che il Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di rilasciare i file governativi sull'indagine su Epstein.

Il giudice del caso ha dato tempo fino a martedì al team legale di Maxwell, così come alle vittime di Epstein, per esprimere le loro opinioni sulla pubblicazione delle testimonianze del gran giurì.

Caso chiuso

Epstein è stato trovato impiccato nella sua cella nel 2019, e la sua morte è stata classificata come suicidio.

Questa conclusione è stata ribadita il mese scorso dal Dipartimento di Giustizia e dall'FBI, che hanno dichiarato che la loro revisione dei file governativi su Epstein non ha trovato prove di omicidio, né "prove credibili che Epstein abbia ricattato individui di spicco come parte delle sue azioni."

"Non abbiamo trovato prove che possano giustificare un'indagine contro terze parti non incriminate," hanno affermato le agenzie, alludendo a una presunta "lista di clienti" spesso speculata.