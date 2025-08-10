Una persona è rimasta uccisa e diversi appartamenti e una struttura industriale sono stati danneggiati in un attacco con droni ucraini nella regione russa meridionale di Saratov, ha dichiarato domenica il governatore.

Roman Busargin ha scritto sull'app di messaggistica Telegram che i residenti sono stati evacuati dopo che i detriti di un drone distrutto hanno danneggiato tre appartamenti durante l'attacco notturno.

"Diversi residenti hanno avuto bisogno di assistenza medica", ha detto Busargin. "L'assistenza è stata fornita sul posto e una persona è stata ricoverata in ospedale. Purtroppo, una persona è deceduta."

Busargin non ha specificato quale tipo di sito industriale sia stato danneggiato.

Filmati sui social media hanno mostrato un denso fumo nero che si alzava sopra quella che sembrava essere una zona industriale. Reuters ha verificato che la posizione visibile in uno dei video corrispondeva a immagini satellitari e di archivio dell'area. Reuters non ha potuto verificare quando il video sia stato girato.

I media ucraini, incluso il portale RBK-Ucraina, hanno riportato che una raffineria di petrolio nella città di Saratov, capoluogo amministrativo della regione, era in fiamme dopo un attacco con droni.

Voli sospesi su Saratov