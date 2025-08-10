Una persona è rimasta uccisa e diversi appartamenti e una struttura industriale sono stati danneggiati in un attacco con droni ucraini nella regione russa meridionale di Saratov, ha dichiarato domenica il governatore.
Roman Busargin ha scritto sull'app di messaggistica Telegram che i residenti sono stati evacuati dopo che i detriti di un drone distrutto hanno danneggiato tre appartamenti durante l'attacco notturno.
"Diversi residenti hanno avuto bisogno di assistenza medica", ha detto Busargin. "L'assistenza è stata fornita sul posto e una persona è stata ricoverata in ospedale. Purtroppo, una persona è deceduta."
Busargin non ha specificato quale tipo di sito industriale sia stato danneggiato.
Filmati sui social media hanno mostrato un denso fumo nero che si alzava sopra quella che sembrava essere una zona industriale. Reuters ha verificato che la posizione visibile in uno dei video corrispondeva a immagini satellitari e di archivio dell'area. Reuters non ha potuto verificare quando il video sia stato girato.
I media ucraini, incluso il portale RBK-Ucraina, hanno riportato che una raffineria di petrolio nella città di Saratov, capoluogo amministrativo della regione, era in fiamme dopo un attacco con droni.
Voli sospesi su Saratov
La raffineria di proprietà di Rosneft nella città di Saratov era stata costretta a sospendere le operazioni all'inizio di quest'anno per motivi di sicurezza dopo attacchi con droni ucraini, secondo fonti del settore citate da Reuters.
Il canale Telegram russo SHOT, che spesso pubblica informazioni provenienti da fonti dei servizi di sicurezza e delle forze dell'ordine, ha riferito che circa otto esplosioni sono state udite sopra Saratov ed Engels, città separate dal fiume Volga.
L'autorità per l'aviazione civile russa Rosaviatsia ha dichiarato su Telegram che i voli in entrata e in uscita da Saratov sono stati sospesi per circa due ore nella mattinata di domenica per garantire la sicurezza aerea.
Entrambe le parti negano di prendere di mira i civili nei loro attacchi sui rispettivi territori nella guerra iniziata dalla campagna militare russa in Ucraina nel febbraio 2022.
Kiev afferma che i suoi attacchi all'interno della Russia mirano a distruggere infrastrutture chiave per gli sforzi bellici di Mosca, incluse infrastrutture energetiche e militari, e sono una risposta ai continui attacchi russi.