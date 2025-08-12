Parlando ai media statali cinesi, Rancan ha dichiarato: “Ho dovuto adattarmi rapidamente alle condizioni calde e umide. Penso di aver gestito abbastanza bene la situazione.”

Nei risultati ufficiali, Debertolis figura con la dicitura “DNF” (Did Not Finish, gara non completata) insieme ad altri 11 atleti.

Secondo il sito della IOF, Debertolis occupava la 137ª posizione nel ranking mondiale maschile di orienteering e gareggiava dal 2014. Aveva partecipato a numerosi Campionati del Mondo e Coppe del Mondo con la nazionale italiana.

Oltre agli allenamenti, Debertolis stava svolgendo un dottorato presso il KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma, dove viveva.

La 12ª edizione dei Giochi Mondiali continuerà fino al 17 agosto, con circa 4.000 atleti impegnati in 253 eventi.

La prima gara valida per le medaglie ai Giochi di Chengdu è stata proprio la media distanza maschile di orienteering.

Nella dichiarazione congiunta, gli organizzatori dei Giochi Mondiali e la IOF hanno affermato: “Siamo profondamente colpiti da questa tragedia e porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità dell’orienteering.”

La nota si conclude sottolineando: “Siamo vicini a tutti coloro che sono stati colpiti da questo evento” e confermando che “gli organizzatori continueranno a fornire ogni tipo di supporto alla famiglia di Mattia Debertolis e alla comunità dell’orienteering.”