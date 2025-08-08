Il corpo di Nasiruddin, un uomo di 31 anni, è stato avvistato dai residenti locali vicino al bordo del ghiacciaio in ritirata di Lady Meadows, nella regione di Kohistan, Khyber Pakhtunkhwa, in Pakistan, lo scorso giovedì.

Il corpo, ben conservato e ancora in possesso di una carta d'identità, è stato trovato il 31 luglio da un pastore locale e sepolto mercoledì.

Nasiruddin, noto solo con questo nome, era marito e padre di due figli. La sua famiglia ha raccontato che lui e suo fratello erano fuggiti sulle montagne nel 1997 a seguito di una disputa nel loro villaggio, quando Nasiruddin cadde in un crepaccio. Suo fratello sopravvisse, ma Nasiruddin non fu mai ritrovato.

Non hanno lasciato nulla di intentato

La famiglia di Nasiruddin, il cui corpo è stato scoperto su un ghiacciaio in scioglimento in Pakistan dopo 28 anni, ha dichiarato lo scorso giovedì che il ritrovamento ha portato loro un certo sollievo.

"La nostra famiglia non ha lasciato nulla di intentato per cercarlo nel corso degli anni," ha detto Malik Ubaid, il nipote del defunto, all'AFP al telefono.