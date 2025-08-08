Il corpo di Nasiruddin, un uomo di 31 anni, è stato avvistato dai residenti locali vicino al bordo del ghiacciaio in ritirata di Lady Meadows, nella regione di Kohistan, Khyber Pakhtunkhwa, in Pakistan, lo scorso giovedì.
Il corpo, ben conservato e ancora in possesso di una carta d'identità, è stato trovato il 31 luglio da un pastore locale e sepolto mercoledì.
Nasiruddin, noto solo con questo nome, era marito e padre di due figli. La sua famiglia ha raccontato che lui e suo fratello erano fuggiti sulle montagne nel 1997 a seguito di una disputa nel loro villaggio, quando Nasiruddin cadde in un crepaccio. Suo fratello sopravvisse, ma Nasiruddin non fu mai ritrovato.
Non hanno lasciato nulla di intentato
La famiglia di Nasiruddin, il cui corpo è stato scoperto su un ghiacciaio in scioglimento in Pakistan dopo 28 anni, ha dichiarato lo scorso giovedì che il ritrovamento ha portato loro un certo sollievo.
"La nostra famiglia non ha lasciato nulla di intentato per cercarlo nel corso degli anni," ha detto Malik Ubaid, il nipote del defunto, all'AFP al telefono.
"I nostri zii e cugini hanno visitato il ghiacciaio più volte per vedere se il suo corpo potesse essere recuperato, ma alla fine hanno rinunciato perché non era possibile."
"Finalmente, abbiamo ottenuto un po' di sollievo dopo il recupero del suo corpo," ha aggiunto Ubaid.
Ghiacciai in rapido scioglimento
Kohistan è una regione montuosa dove si estendono le propaggini dell'Himalaya. Il Pakistan ospita più di 13.000 ghiacciai, più di qualsiasi altro luogo sulla Terra al di fuori dei poli.
Tuttavia, l'aumento delle temperature globali legato ai cambiamenti climatici causati dall'uomo sta provocando un rapido scioglimento dei ghiacciai.